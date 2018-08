Điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn

Theo đó, trường đại học Khoa học Tự nhiên có điểm chuẩn từ 16,00 điểm đến 22,75 điểm và có trên 417 em có điểm từ 23.00 trở lên.

Điểm trúng tuyển cao nhất là Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với 22.75 điểm. So với năm trước, điểm chuẩn các ngành đào hầu như đều giảm, khoảng chênh lệch so với năm trước trung bình giảm khoảng 4 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Tương tự, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm chuẩn từ 16,5 đến 24,9 điểm.

Cụ thể, ngành có điểm chuẩn cao nhất là du lịch khối C với 24,9 điểm. Tiếp đến, một số ngành điểm chuẩn cao như: báo chí (khối C ) với 24,6 điểm; tâm lý học (khối C) 23,2 điểm và ngôn ngữ Anh (khối D) 23,20.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Nguyễn Dũng