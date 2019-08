Điểm chuẩn dự kiến trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Không vượt quá 27,5 điểm

Quảng cáo

Hôm nay, 6/8, Bộ GD&ĐT cũng như nhóm trường miền Bắc, miền Nam bắt đầu tổ chức lọc ảo. Tuy nhiên, với phổ điểm của năm nay, các trường cũng phần nào dự đoán được điểm chuẩn các ngành của trường mình.



PGS. Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, theo đánh giá, cơ bản, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường cũng không thể vượt được 27,5 điểm.

Nhóm ngành công nghệ thông tin sẽ là nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất. So với năm 2018, thì điểm chuẩn của nhóm ngành này theo PGS. Trần Văn Tớp dự đoán là có thể tăng từ 2 điểm đến 2.5 điểm. Đây cũng là nhóm ngành tăng cao nhất của trường ĐH Bách khoa, không có ngành nào tăng đến 3 điểm so với năm 2018.



Tuy nhiên, nhóm ngành này do có nhiều hình thức đào tạo (9 loại hình: đại trà, tiên tiến, chất lượng cao, Việt Nhật…) nên điểm chuẩn dự kiến sẽ trải dài từ khoảng 24 – 27,5 điểm.

Trong đó, ngành nóng nhất là khoa học máy tính, (nằm trong khoảng không quá 27.5), tiếp đến là kỹ thuật máy tính và khoa học dữ liệu. Ngành Khoa học dữ liệu là một ngành mới, chỉ tiêu là 40 chỉ tiêu nhưng lại hút được sự quan tâm của thí sinh nên điểm chuẩn dự kiến tiệm cận khoảng 26,5 đến 27 điểm.



Tiếp đến là khối ngành điều khiển, tự động hóa, cơ điện tử cũng nằm ở top trên. Ngành Toán ứng dụng gần với công nghệ thông tin nên cũng tăng rất khả quan. Năm trước nằm top 4 năm nay có khả năng vươn lên top 3.



Nhóm thứ 3 là khối ngành truyền thống của trường như Khoa học vật liệu, Vật lý kỹ thuật… là những ngành ra trường làm việc tốt nên PGS. Trần Văn Tớp kỳ vọng sẽ hút thí sinh. Dự tính là 21 điểm nhưng có thể là sẽ vượt quá 21 điểm. Với những ngành khó tuyển hơn thì dù không tuyển đủ, trường không lấy điểm chuẩn dưới 20 điểm.



Chủ trì nhóm xét tuyển miền bắc, PGS. Trần Văn Tớp, cũng thông tin với Tiền Phong nhóm miền Bắc hiện có 53 học viện, trường ĐH tham gia. Nhóm đã sẵn sàng tất cả mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tiến hành lọc ảo. Đêm qua, 5/8, Bộ GD&ĐT bắt đầu chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng cho các trường.



Ngay khi nhận được dữ liệu của Bộ, nhóm chạy vòng đầu tiên (gọi là vòng 0) đưa ra con số dự báo ban đầu theo số lượng thí sinh đăng ký để sáng nay các trường có kết quả định hướng. Sau đó, 7h30 sáng sẽ chạy chính thức lần đầu, sau 2 tiếng sẽ chạy lần 2 và khoảng 11h cùng sẽ có kết quả đầu tiên để chuyển lên Bộ GD&ĐT lọc ảo.

Tương tự, buổi chiều, 1h30, nhóm nhận kết quả từ phần mềm lọc ảo, nhóm tổ chức chạy lọc ảo 2 lần, đến 17h lại chuyển dữ liệu lên phần mềm lọc ảo của Bộ. Chu trình này lặp lại cho ngày 7, 8/8. Đến 17h ngày 8/8 sẽ đưa lên phần mềm lọc ảo của Bộ GD&ĐT lần cuối cùng.



Theo PGS. Trần Văn Tớp đánh giá thì kết quả lọc ảo của nhóm những năm qua đều rất sát với điểm chuẩn được các trường đưa ra sau khi Bộ tiến hành lần lọc ảo cuối cùng.

Nghiêm Huê