Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TPHCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp TPHCM

Cụ thể, Trường ĐH Luật TP.HCM có mức điểm trúng tuyển (không nhân hệ số) trình độ đại học hệ chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

* Ghi chú:

Điểm trúng tuyển vào các ngành nêu trên dành cho thí sinh thuộc khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi năm) điểm.

Theo đó, Trường ĐH Luật TPHCM cho biết, chưa tiến hành xét phân Khoa chuyên ngành đối với thí sinh đạt điểm trúng tuyển ngành Luật. Sau khi thí sinh nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020” và làm thủ tục nhập học, căn cứ vào năng lực đào tạo của từng Khoa, nguyện vọng đăng ký và mức điểm của thí sinh, Nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển vào các Khoa chuyên ngành, trước khi thí sinh vào học chính thức.

Trường ĐH Sài Gòn cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn ĐH Sài Gòn

Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng công bố điểm chuẩn. Thneo đó, điểm trúng tuyển các ngành dao động từ 18 - 22 điểm. Trong đó, ngành Dược có điểm trúng tuyển cao nhất với 22 điểm (tăng 1 điểm so với điểm sàn xét tuyển quy định dành cho khối ngành Sức khỏe). Kế đó là các ngành Kinh doanh quốc tế, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Hệ thống thông tin quản lý với 20 điểm (tăng 2 điểm so với điểm sàn xét tuyển). Các ngành còn lại đều có mức điểm trúng tuyển 18 - 19 điểm, tăng ít nhất 2 điểm so với mức điểm trúng tuyển năm 2019 (khoảng 16 - 22 điểm tuỳ ngành).

Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).