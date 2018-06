Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội: Cao nhất 51.5, thấp nhất 21.5

Cụ thể, điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT Chu Văn An tiếp tục lấy cao nhất trong tất cả các trường là 51,5 điểm, ít hơn năm 2017 4 điểm. Tiếp theo đó là Trường THPT Phan Đình Phùng tuyển sinh vào lớp 10 với mức điểm 50,5, ít hơn năm ngoái 1 điểm. Xếp thứ 3 là Trường THPT Phạm Hồng Thái với mức điểm tuyển sinh là 48,0 điểm ít hơn năm 2017 là 2 điểm. Trường THPT Tây Hồ năm nay có mức điểm chuẩn là 46 thì năm ngoái lại chỉ hơn 0,5 điểm. Trong khi đó, có trường điểm chuẩn hạ thấp hơn những 3 điểm như Trường THPT Thăng Long năm nay điểm chuẩn 49,5 điểm thì năm 2017 là 52,5;Trường THPT Kim Liên năm nay có mức điểm chuẩn là 50,5 điểm, năm 2017 mức điểm này là 53. Một loạt các trường top đầu khác như THPT Yên Hòa, THPT Trần Phú đều giảm 2 điểm so với năm ngoái. Trường THPT Kim Liên năm nay điểm tuyển sinh cũng chỉ dừng lại ở con số 50,5 điểm, giảm 2,5 điểm so với năm 2017.

Tương tự, các trường ở top dưới năm nay có mức điểm chuẩn cũng thấp hơn năm ngoái khoảng 1 điểm. Cụ thể, Trường THPT Mỹ Đức C, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường năm nay có điểm chuẩn đồng loạt là 21,5 điểm thì năm ngoái cả 3 trường này đều có mức điểm tuyển sinh lớp 10 là 22 điểm.

Các trường top giữa năm nay mức điểm tuyển sinh không biến động nhiều so với năm ngoái. Có trường điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái từ 0,5 đến 1 điểm hoặc có mức điểm ngang bằng. Ví như, Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) năm nay điểm tuyển sinh bằng năm ngoái là 46 điểm; Trường THPT Việt Nam - Ba Lan điểm tuyển sinh giữ nguyên như năm trước (44 điểm); THPT Trương Định 44 điểm, năm 2017 điểm chuẩn là 43,5 điểm...

Bên cạnh đó, một số trường năm nay có điểm tuyển sinh sụt giảm so với năm ngoái từ 3-4 điểm như: Trường THPT Hoài Đức A điểm chuẩn năm nay là 42 điểm, trong khi năm ngoái mức điểm này là 47 điểm, thấp hơn 5 điểm. Trường THPT Xuân Khanh năm nay có điểm tuyển sinh 28,5 điểm, năm ngoái điểm tuyển sinh là 30,5 điểm.

Cách tính điểm tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội được tính bằng tổng điểm THCS cộng điểm thi đã nhân hệ số 2 và điểm cộng thêm. Trong đó, điểm THCS là điểm kết quả 4 năm học THCS của học sinh được xếp loại gì sẽ có mức điểm tương ứng: học sinh giỏi 4 năm, hạnh kiểm tốt cộng 5 điểm; hạnh kiểm khá học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá cộng 4,5 điểm...Ngoài ra, học sinh được cộng điểm học nghề.

Như vậy, với mức điểm chuẩn được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 63.050 học sinh được tuyển vào các trường THPT công lập. Trước đó, có khoảng 10.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài công lập và tự chủ tài chính thì còn 32.000 thí sinh bị trượt suất học trường công lập năm nay.

Nguyễn Hà