Điểm danh thí sinh 'gian lận' bị đuổi học ở Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình

Nhiều thí sinh ở khối trường kinh tế



Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, nhà trường nhận được danh sách 5 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh lại từ phía Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Trong số này chỉ 2 em thiếu điểm trúng tuyển sau thẩm định và đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường. Với 3 trường hợp còn lại sau chấm thẩm định, dù điểm bị thấp hơn nhưng vẫn đủ điểm chuẩn thì nhà trường vẫn cho tiếp tục theo học bình thường.

Ngoài ra, trường có 7 thí sinh Sơn La có kết quả chấm thẩm định. Trong đó, có 5 thí sinh điểm thấp hơn so điểm chuẩn trúng tuyển nên bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển còn 2 thí sinh còn lại có điểm cao hơn điểm trúng tuyển nên được học bình thường.

Được biết, thí sinh N.Y.K con của trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GD&DT Sơn La sau khi có kết quả chấm thấm định vẫn thừa 0,05 điểm nên vẫn đủ điều kiện tiếp tục theo học tại trường này.

Như vậy, trường đã buộc thôi học 7 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La.

ĐH Ngoại thương Hà Nội cho hay, trường đã nhận được danh sách 3 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi.

Trong 3 thí sinh này có hai em sau khi điều chỉnh không đủ điểm trúng tuyển vì thế, trường đã đưa ra khỏi danh sách trúng tuyển năm 2018. Và các em này bị buộc thôi học.

Tại ĐH Thương mại, có một thí sinh có điểm trúng tuyển vào trường nhưng kết quả thẩm định lại bị hạ điểm. Tuy nhiên trước khi nhà trường nhận danh sách này, thí sinh đã làm đơn xin thôi học.

Tương tự, một thí sinh Hòa Bình bị Học viện Tài chính xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 do được nâng gần 7 điểm.

Trường ĐH Y Hà Nội, sau khi nhận được kết quả của Sở GD&ĐT Sơn La gửi xuống, top 3 thí sinh có điểm thi vào ĐH Y Hà Nội là người Sơn La được nâng 15,3 điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã chính thức bị buộc thôi học tại trường. Trường quyết định buộc thôi học 2 sinh viên năm thứ nhất, do có điểm thi thẩm định thấp, không đạt điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Ngoài V.H.L thì một sinh viên khác của Sơn La đã trúng tuyển vào ngành Y đa khoa, phân hiệu Thanh Hóa của ĐH Y Hà Nội đã bị buộc thôi học. Đó là sinh viên duy nhất của Sơn La trúng tuyển vào Y đa khoa của phân hiệu này. Như vậy, có ba sinh viên học Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội đã bị đuổi học do gian lận thi cử, trong đó có 2 sinh viên đến từ Sơn La và 1 sinh viên đến từ Hòa Bình.

Bộ Quốc phòng trả về địa phương 7 thí sinh 'gian lận' điểm thi

Trong ngày 25/4, Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của các học viện, trường sỹ quan buộc thôi học, trả về địa phương 7 thí sinh bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định có tổng điểm thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển.

Cụ thể, Học viện Kỹ thuật Quân sự: 3 thí sinh, Học viện Hậu cần: 2 thí sinh, Trường sỹ quan Chính trị: 1 thí sinh, Trường sỹ quan Không quân: 1 thí sinh.



Bộ Quốc phòng cho phép 1 thí sinh được tiếp tục học tập tại Học viện Khoa học Quân sự, vì lý do môn Văn giảm điểm từ 7,75 xuống 5,75; các môn thi khác không thay đổi kết quả; sau khi chấm thẩm định thí sinh vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông và đủ điểm trúng tuyển.

Trước đó, kết quả xác minh cho thấy Học viện Cảnh sát Nhân dân có 17 thí sinh được nâng điểm trúng tuyển vào trường năm 2018 và Học viện An ninh Nhân dân là 9. Các thí sinh này bị buộc thôi học trả về địa phương.

Gian lận thi cử, nhiều cán bộ, quan chức là phụ huynh các thí sinh Ảnh: TP

Danh sách thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La có ít nhất ba trường hợp là con cán bộ chủ chốt Sở GD-ĐT tỉnh.

Danh tính "thủ khoa sửa điểm" năm 2018 bị đuổi học

Trong số những thủ khoa ‘rởm” dưới đây, đã có nhiều em bị nhà trường đuổi học, một số em khác chủ động nộp đơn xin nghỉ học.

Năm 2018, thủ khoa trường Sĩ quan Lục quân 1 toàn trường đạt 28.2 điểm đến từ Hòa Bình. Điểm được công bố lần đầu của N.H.Q. như sau Toán 9,2; Lý 9, Hóa 9,25 và cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này là: Toán 1, Lý 0, Hóa 0. Như vậy, thí sinh này đã được nâng lên tới 26,45 điểm trở thành Thủ khoa của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

N.H.Q có đến trường làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, ngay sau đó đã xin thôi học.

Thí sinh Sơn La được nâng 15 điểm từ trượt thành Á khoa 2 ĐH Y Hà Nội. Thí sinh này tên V.H.L (Sơn La) đỗ Y đa khoa với 28,4 điểm là Á khoa 2 của toàn trường. Điểm thi được nâng lên của thí sinh này là môn Toán 9.4 điểm, môn Hóa học 9.5 điểm và môn Sinh học 9.5 điểm.

Tuy nhiên, điểm thực của thí sinh này sau khi chấm thẩm định chỉ là Toán 5.6 điểm, Hóa 3.4 điểm, Sinh 4 điểm (tổng 13 điểm). Như vậy, sinh viên này được tăng khống 15.4 điểm.

Đại học Y Hà Nội đã chính thức đuổi học sinh viên này do không đạt đủ điểm chuẩn để vào trường theo quy chế tuyển sinh năm 2018.

Thủ khoa của Trường Sỹ quan Phòng hóa 2018 là thí sinh D.A.T. với số điểm 26.1, xét tuyển khối A00. Điểm cụ thể của thí sinh này là Toán 8.4 điểm, Lý 8 điểm, Hoá 9 điểm nhưng điểm chấm thẩm định chỉ còn Toán 3.6, Lý 2, Hoá 3.75. Như vậy thí sinh này được nâng khống lên tới 20.95 điểm.

Thủ khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 là thí sinh Đ.T.G. đạt 9.2 điểm môn Toán, 9.75 điểm môn Lý và 9 điểm môn Hoá. Trên thực tế, điểm thực của thí sinh này chỉ đạt 5.8 điểm môn Toán, 5.25 điểm môn Lý và 7.25 điểm môn Hoá.

Tổng điểm được nâng của Đ.T.G là 14,95 điểm. Sau khi vụ tiêu cực thi cử ở Hoà Binh được phát hiện vào tháng 7-2018, thủ khoa này đã không đến nhập học.

Thủ khoa Sơn La của Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 được nâng 18.7 điểm. Thí sinh này có điểm lần đầu được công bố như sau Toán: 9.4; Vật lý: 9.5; Ngoại ngữ: 9, tổng điểm 3 môn xét tuyển là 27.9 điểm.

Sau khi được chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này là Toán: 4, Vật lý: 3 và Ngoại ngữ: 2.2 điểm.

Nữ sinh có điểm thi khối C THPT Quốc gia cao nhất cả nước năm 2017 cũng bị phanh phui. Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 là cháu của ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT Hòa Bình. Ông Tuấn khai rằng đã trực tiếp can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho Đ.N.T.

Điểm thi THPT Quốc gia 2017 của Đ.N.T. là Văn 8,75; GDCD 9,5; Anh 9,6; Sử và Địa đều đạt điểm 10, Toán 9.4 điểm. Nữ thí sinh này là người có điểm thi cao nhất tỉnh Hoà Bình và là thí sinh có điểm 3 môn khối C cao nhất cả nước.

Điểm sau khi chấm thẩm định lại của T là: Toán 5,2; Ngoại ngữ 3; Sử 9, Địa 9,25, Giáo dục Công dân 8,75.

Năm 2017, Đ.N.T đã trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân. Tuy nhiên, sau khi trả về điểm thực, thí sinh này thiếu 0,25 điểm so với điểm chuẩn vào học viện và đã bị Cục Đào tạo, Bộ Công an trả về địa phương.

Đỗ Hợp (tổng hợp)