Điểm nhấn giáo dục: Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Ngành giáo dục Hà Nội có phần trách nhiệm



"Về vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Gateway, chúng tôi ý thức được rằng ngành GD&ĐT có phần trách nhiệm. Đây là một sự việc hy hữu, một sự việc rất đau xót đối với ngành", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng nói. Tại phiên chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội sáng 5/12, Phó trưởng ban VH-XH HĐND thành phố Hoàng Thị Tú Anh nhắc đến vụ việc bé trai 6 tuổi trường tiểu học Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô hồi tháng 8. Bà Tú Anh đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết trách nhiệm của Sở với sự việc này? Giải pháp tham mưu cho thành phố để khắc phục các tình trạng trên ở các cơ sở ngoài công lập trong thời gian tới?

Gian lận thi ở Hòa Bình: Khai trừ Đảng giáo viên chuyển tiền nhờ nâng điểm

Huyện ủy Lạc Thủy, Hoà Bình vừa biểu quyết kỷ luật hình thức "khai trừ Đảng" đối với giáo viên Hồ Chúc - Trường THPT Thanh Hà, vì đã đồng ý giúp phụ huynh đưa cảm ơn Đỗ Mạnh Tuấn 300 triệu đồng để nâng điểm bài thi cho hai thí sinh. Trong vụ gian lận điểm thi năm 2018, do mối quan hệ thân quen, ông Hồ Chúc đã đồng ý giúp phụ huynh của hai thí sinh, nhờ Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi cho 2 thí sinh. Sau đó, ông Chúc đã đưa 300 triệu đồng cho Đỗ Mạnh Tuấn để cảm ơn.

Sở GD&ĐT phải giải trình vụ nhận tiền làm sách của NXB Việt Nam

Liên quan đến thông tin Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chi tiền thu lao hàng tháng cho một số cán bộ chủ chốt Sở GD&ĐT TPHCM, trong đó có giám đốc, phó giám đốc Sở, UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Sở này giải trình về sự việc trên.

2692 biên chế đặc cách giáo viên: Bao giờ Hà Nội sẽ xét tuyển?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ dành 2692 biên chế để xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Trong thời gian vừa qua, thành phố đã tổ chức xong các kỳ thi tuyển. Hiện nay còn 2730 giáo viên hợp đồng từ 2015 trở về trước, trong đó có 1190 giáo viên mầm non, 514 giáo viên tiểu học và 1017 giáo viên THCS.

Hải Phòng miễn học phí cho tất cả học sinh

Hải Phòng trích ngân sách hỗ trợ 100% học phí đối với học sinh mầm non và trung học cơ sở từ năm học 2020-2021, đối với học sinh THPT từ năm học 2021-2022. Cụ thể, thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và trung học cơ sở bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, đối với học sinh THPT bắt đầu từ năm học 2021 – 2022. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ được thực hiện theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục (tối đa không quá 12 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non và không quá chín tháng/năm học đối với học sinh THCS, THPT và bổ túc).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp thắc mắc của cử tri về chọn SGK

Tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định theo chương trình công tác sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhận được sự quan tâm của cử tri về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và chọn SGK thời gian tới.

Các trường sẽ tự trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư?

Các trường sẽ nhận quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 cho người của đơn vị mình tại Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước hoặc qua bưu điện.

Trường hơn 13 tỷ đồng vừa hết bảo hành đã nứt toác

Phân hiệu trường THPT Nguyễn Thái Học tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh, Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng, hoàn thành tháng 6/2017, đến nay đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Phân hiệu trường THPT Nguyễn Thái Học tại xã Ia Le có 3 tầng với 21 phòng, diện tích hơn 2,8 nghìn m2. Phần móng của công trình này có đường nứt rộng hơn 2cm, dài gần 10m; đường ống dẫn nước chạy âm trong nhà vệ sinh bị vỡ; nền của một số phòng học, nhà vệ sinh tầng 1 bị sụt lún…

