Điểm nhấn giáo dục: Hòa Bình có giám đốc Sở GD&ĐT mới

Hòa Bình có giám đốc Sở GD&ĐT mới



UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức công bố Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh. Theo đó, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc phụ trách sẽ giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình có thời hạn 5 năm.

Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian sơ tuyển vì Covid-19

Do dịch Covid-19, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo điều chỉnh thời gian sở tuyển vào các trường quân đội năm 2020. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020; trong đó, quy định thời gian tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 từ ngày 23 đến ngày 26/7/2020 (chậm hơn 1 tháng so với năm 2019).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục giảm nhẹ chương trình Đó là một trong những nội dung thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công, giao dịch điện tử. Bộ GD-ĐT chỉ đạo việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học nhưng phải bảo đảm chất lượng học tập. Cùng với đó, xử lý phù hợp kiến nghị của các trường quốc tế theo quy định.

Bất thường 42 học sinh ở Phú Quốc có điểm giống nhau: Sẽ cho kiểm tra lại

Liên quan đến vụ 42 học sinh lớp 11 ở Trường THPT Phú Quốc có 7 cột điểm giống nhau 100%, gây xôn xao dư luận. Ngày 11/3, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, đã chỉ đạo yêu cầu cho các em học sinh kiểm tra lại và kiến nghị xử lí cá nhân để ra sai sót trên.

Bộ Giáo dục lùi thi THPT quốc gia đến tháng 8/2020

Trưa ngày 13/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ ký quyết định về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần 2, trong đó lùi kỳ thi THPT quốc gia đến ngày 8 -11/8.

Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương lựa chọn giáo viên dạy học trên truyền hình

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19. Trong đó, chú trọng lựa chọn giáo viên, thiết kế nội dung hợp lý.

58 địa phương thông báo lịch nghỉ học chống Covid-19

Đến sáng 14/3 đã có 58 địa phương có thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong tháng 3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Đồng Nai và TP HCM là 2 địa phương cho học sinh nghỉ học đến 4-5/4. Đa số các địa phương còn lại cho học sinh nghỉ học hết tháng 3; một số địa phương cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần; học sinh THPT vẫn tiếp tục quay lại trường học.

Cậu bé 11 tuổi từng lập kỷ lục Guinness sắp tốt nghiệp đại học

He Yide có biệt danh Duoduo, cậu bé sinh năm 2008 đến từ Nam Kinh, Trung Quốc từ bé đã được chẩn đoán có nguy cơ bại nhưng cách giáo dục của bố đã thúc đẩy cậu bé làm được những điều phi thường. 5 tuổi, Duoduo đã hoàn thành chương trình tiểu học, 9 tuổi cậu bé này đăng ký thi Đại học Nam Kinh. Và đến năm 11 tuổi, sau khi hoàn tất 9 môn cuối cùng Duoduo sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4 tới.



Ngày 31/8/2013, Duoduo khiến nhiều người thán phục khi tự lái máy bay một mình trên bầu trời Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh. Chuyến bay kéo dài 35 phút đã giúp Duoduo ghi tên mình vào Guinness World Record với danh hiệu Phi công trẻ nhất thế giới. Để làm được điều đó, Duoduo phải tập luyện trong nửa năm với thời gian biểu khắc nghiệt. Cũng trong năm đó, ông Liesheng - bố cậu bé đồng hành cùng con đi bộ qua sa mạc với mục đích rèn luyện cho con trai kỹ năng sinh tồn khi tự tìm kiếm thức ăn và nước uống trên đường.

2 giáo viên Quảng Bình bị đình chỉ vì sử dụng Facebook xuyên tạc

Hai nữ giáo viên tại Quảng Bình vừa bị đình chỉ công tác vì sử dụng mạng xã hội đăng tải, bình luận các nội dung sai trái, xuyên tạc sự thật, vi phạm đến phẩm chất chính trị, tác phong, đạo đức nhà giáo. Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Quảng Trạch, các giáo viên trên đã dùng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết, bình luận khiếm nhã, thiếu hành vi chuẩn mực của nhà giáo. Trong đó, 1 giáo viên THCS thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến các vấn đề đả kích tôn giáo gây mất đoàn kết, bức xúc cho người dân. Việc đăng tải các bài viết và bình luận trên mạng xã hội của hai người này đã vi phạm đến phẩm chất, đạo đức của nhà giáo theo quy định. UBND huyện Quảng Trạch đã yêu cầu hiệu trưởng các trường ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày và tổ chức họp hội đồng sư phạm để kiểm điểm, xử lý những vi phạm đúng quy định.

