Điểm nhấn giáo dục: Học sinh, giáo viên bị đâm ngay tại trường

Từ ngày 28/5, Thông tư "Quy đinh quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên" của Bộ GD&ĐT quy định giáo viên, học sinh không được lên mạng xã hội bình luận làm ảnh hưởng xấu môi trường giáo dục sẽ có hiệu lực. Thông tư 06 này của Bộ GD&ĐT đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.



Ngoài ra, bộ quy tắc còn có quy định: Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rồi, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

Ứng xử của giáo viên với đồng nghiệp, nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ, tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp. Không xúc phạm, vô cảm, gấy mất đoàn kết.

Ứng xử của giáo viên với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực bao dung, trách nhiệm, yêu thương. Tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học… Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che dấu các hành vi vi phạm của người học.

5 học sinh bị đâm trong trường ( xem chi tiết) Sáng 3/5, một đối tượng đã chạy vào Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) dùng dao đâm liên tiếp vào nhiều người có mặt tại đây khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác và 1 giáo viên bị thương.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở TPHCM, trường nào cao nhất?

Thống kê sơ bộ về nguyện vọng 1 (NV1) vào lớp 10 của Sở GD&ĐT TPHCM cho thấy, tỷ lệ chọi vào lớp chuyên, trường chuyên tiếp tục gây cấn và ở mức cao, trong khi đó một số trường top dưới, số NV1 đăng ký vào trường còn thấp hơn chỉ tiêu. (xem chỉ tiêu)

Nhóm học sinh đánh hội đồng bạn ngay trong trường

Ngày 2/5, Sở thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ có báo có nhanh về thông tin một học sinh lớp 6 tại Trường THCS An Thới (quận Bình Thuỷ) bị đánh hội đồng được lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 24/4, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin một em học sinh lớp 6, Trường THCS An Thới (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị hàng chục em học sinh cùng trường đánh hội đồng. (xem chi tiết)

Đánh liên tiếp vào đầu bé trai, cô giáo nói...để chống nôn



Một đoạn clip được cho là ghi lại cảnh bữa ăn của trẻ tại cơ sở mầm non H.B.H thuộc xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An). Trong đoạn clip, vào lúc 7h14 ngày 16/4, một cô giáo đang đút cơm cho trẻ ăn. Quá trình cho bé ăn, bảo mẫu này liên tục đút cơm cho bé trai, đồng thời liên tục đánh vào người, đầu bé. Chứng kiến của 2 bảo mẫu khác nhưng những người này không hề can thiệp, tỏ thái độ dửng dưng. (xem chi tiết)

23.000 học sinh Thủ đô 'trượt' lớp 10 trường công lập



Ngày 3/5, toàn bộ học sinh lớp 9 kết thúc đăng ký dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập là 67.235 em. (xem chi tiết)

