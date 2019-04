Điểm nhấn giáo dục: Thầy giáo bị tố 'hiếp dâm' làm nữ sinh lớp 8 mang thai

Thầy giáo bị tố 'hiếp dâm' làm nữ sinh lớp 8 mang thai

Trước thông tin báo chí phản ánh thầy giáo Trường THCS xã Thượng Hà (Bảo Yên, Lào Cai) bị tố làm học sinh lớp 8 mang thai. UBND huyện Bảo Yên đã tạm đình chỉ công tác giáo viên nói trên. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định ADN thai nhi học sinh để phục vụ điều tra. (xem chi tiết)

Hà Giang bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sau bê bối thi cử

Ngày 19/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ký quyết định bổ nhiệm ông Lâm Thế Hùng, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo) làm Phó giám đốc Sở này. Theo cơ cấu, Sở GD&ĐT Hà Giang có ba cấp phó và một giám đốc Sở. Cuối năm 2018, Giám đốc Vũ Văn Sử nghỉ hưu. Hai phó giám đốc là bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông bị khởi tố đầu tháng 4/2019 vì cáo buộc liên quan vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018. (xem chi tiết)

Khởi tố 3 giáo viên liên quan vụ án gian lận thi ở Hòa Bình

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 giáo viên trong tổ chấm thi môn tự luận. (xem chi tiết)