Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học: Các trường ĐH có phải “dồn toa“?

Quảng cáo

Lãnh đạo các trường ĐH cho biết, Bộ GD&ĐT quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia qua đầu tháng 8 ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch tuyển sinh của các trường. Vì như thế, khả năng đến tháng 10 các trường ĐH mới gọi được thí sinh trúng tuyển. Năm học mới 2020 - 2021 sẽ bắt đầu muộn hơn mọi năm.



Theo trưởng phòng đào tạo một trường ĐH tại Hà Nội, năm nay dù các trường tuyển sinh bằng nhiều phương thức khác nhau nhưng phần lớn chỉ tiêu vẫn dựa vào điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia. Kể cả các phương thức xét tuyển khác, thí sinh muốn trúng tuyển đều phải trải qua kỳ thi này và được công nhận đỗ tốt nghiệp THPT. Do vậy, các trường sẽ phải dời thời gian xét tuyển các phương thức tiệm cận với thời gian lùi kỳ thi này.



Các trường ĐH hiện đang điều chỉnh lịch kế hoạch năm học theo lịch thi THPT quốc gia mới, điều chỉnh kế hoạch tổng thể, sắp xếp lại các hoạt động khác để tham gia coi thi, chấm thi. Phần lớn các trường ĐH cho biết năm nay không tổ chức học kỳ hè (học kỳ III) như mọi năm. Như vậy, không chỉ các trường phổ thông mà ngay cả các trường ĐH cũng phải “dồn toa” vì nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



TS. Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho hay, trong bối cảnh hiện nay, các trường đều chia sẻ và chủ động xây dựng kế hoạch theo điều chỉnh của Bộ GD&ĐT. Trường ĐH Ngoại thương đã lên các kịch bản để khi dịch Covid-19 kéo dài vẫn sẽ chủ động được. Cụ thể tư vấn tuyển sinh trường sẽ chuyển sang làm online. Khi kỳ thi THPT quốc gia được lùi sang tháng 8 thì các kế hoạch tháng 3 và tháng 4 của trường sẽ được chuyển sang tháng 5 và tháng 6.



Ngoài ra, Bộ điều chỉnh thời gian kết thúc năm học sang 15/7 nên trường cũng điều chỉnh phương thức tuyển sinh dành cho trường sang tháng 7. Còn phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia phụ thuộc vào lịch điều chỉnh của Bộ.



Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, việc lùi thời gian tổ chức thi THPT quốc gia sẽ làm thay đổi kế hoạch học tập và tuyển sinh chính quy năm 2020. Nhưng nếu các trường chủ động kế hoạch tuyển sinh thì cũng không bị động.



Hằng năm Bộ GD&ĐT cũng chỉ ban hành kế hoạch tuyển sinh năm 2020 áp dụng chung với các trường tuyển sinh đợt 1 từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2020. Trong điều kiện các trường có thể sử dụng quyền tuyển sinh nhiều đợt trong năm thì công tác tuyển sinh, các trường hoàn toàn chủ động.



Tuy vậy, với mốc thời gian diễn ra kỳ thi vừa điều chỉnh, lịch tuyển sinh đợt 1 sẽ tịnh tiến cùng với lịch thi THPT, lùi so với năm 2019 khoảng một tháng rưỡi. Các lịch cho thí sinh đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển và các mốc thời gian khác quy định trong xét tuyển đợt 1 từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 dự kiến cũng sẽ lùi lại, tịnh tiến tương đương với thời gian lùi lịch thi THPT quốc gia. Dù vậy, thời điểm kết thúc tuyển sinh của năm 2020 dự kiến thực hiện như các năm trước, tức là vào ngày 31/12/2020.



“Trong tình huống hiện nay, các trường cần chủ động hơn trong việc xác định và sớm công bố phương án tuyển sinh, theo hướng tuyển sinh nhiều đợt với nhiều phương thức khác nhau” – bà Phụng cho hay.

Nghiêm Huê