Đóng cửa cơ sở mầm non để quên bé 3 tuổi trên xe ô tô

Cháu bé thoát nạn thần kỳ

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ cháu bé 3 tuổi thuộc cơ sở mầm non Đồ Rê Mí bị bỏ quên trên xe ô tô đang được Công an huyện Tiên Du tập trung điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý. Đáng chú ý, tài xế đưa đón các cháu là chồng của chủ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí.

Cụ thể, ngày 13/9/2019, cháu Ng.T.L. (SN 2016 ở Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ-Rê-Mí ở thôn Đoài (Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh).

Lái xe đồng thời là chồng của chủ trường tường trình sự việc, sau khi đón trẻ đến trường, anh này đã lái xe lên vỉa hè, có gốc cây đỗ đến 15 giờ 45 chiều mới phát hiện cháu bé bị bỏ quên. Rất may anh hạ cửa kính 10cm bên ghế lái nên cháu bé thoát nạn một cách thần kỳ.

Ngay sau khi cháu bé được phát hiện, đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư, sáng hôm nay cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động.

Cơ sở đã đóng cửa

Theo ghi nhận của PV, đầu giờ sáng phụ huynh vẫn cho trẻ đến trường bình thường. Sau đó, họ nhận được thông tin đến đón trẻ về ngay trong buổi sáng.

Thông tin cũng cho biết, hiện Công An đang triệu tập vợ chồng chủ cơ sở mầm non và người lái xe để làm rõ sự việc.

Đến 10 giờ sáng nay cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ không xác định thời hạn. Cơ sở trả hết trẻ, đóng cửa.

Cũng trong sáng cùng ngày, Bệnh viện Nhi T.Ư đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về sự việc. Theo đó, ngày 13/9, Bệnh viện tiếp nhận trẻ 3 tuổi trong tình trạng sốt cao, lơ mơ. Sau khi được cấp cứu, điều trị hiện tại sức khoẻ của trẻ đã dần ổn định.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du ông Nguyễn Hữu Vững cho biết, cơ sở này đầy đủ giấy phép hoạt động. Sáng nay đã đình chỉ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí không xác định thời hạn để điều tra sự việc.

Như vậy, chỉ 4 ngày sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, cơ sở Mầm non Đồ Rê Mí đã bị đình chỉ hoạt động không xác định thời hạn. Đến 10 giờ sáng, phụ huynh đón hết trẻ, cơ sở này đã đóng cửa hoàn toàn.

Nguyễn Hà - Minh Đức