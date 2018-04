Dự thi vào trường quân đội có cần dự thi THPT quốc gia?

Trước vấn đề được quan tâm là thí sinh đã đăng ký sơ tuyển có phải đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia không?, Ban tuyển sinh quân sự Bộ quốc phòng cho rằng, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội phải tham gia sơ tuyển và đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm đăng ký dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.



Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội: Mua hồ sơ và đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa điểm do các Sở GD & ĐT quy định.



Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ: Mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa điểm của thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước) do các sở GD & ĐT các tỉnh, thành phố nơi đơn vị quân nhân đang đóng quân quy định.

Trường quân đội đồng loạt tuyển sinh khối A1

Theo quy định tại Điều 27, Thông tư tuyển sinh, trong tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự, các trường Quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển, gồm:



- Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá);



- Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh);



- Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hoá, Sinh);



- Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa);



- Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh);



- Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga);



- Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).



Quy định cụ thể về tổ hợp xét tuyển của các trường:



- Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển B00 và A00;



- Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00 và A01;



- Học viện Khoa học quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01 (tổ hợp xét tuyển quy định cho từng ngành khác nhau);



- Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00, A00 và D01;



- Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không- Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự (Vin- Hem Pich), Tăng- Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.





Đỗ Hợp