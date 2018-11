Duy Tân vô địch cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin 2018”

Ngày 3/11/2018, vòng Sơ khảo khu vực miền Trung Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin” năm 2018 đã diễn ra tại trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng. Vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc và miền Nam cũng diễn ra đồng thời tại Thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 11 Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin, thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin” với sự góp mặt của 70 đội tuyển đến từ 31 cơ sở đào tạo trên cả nước.

Vòng Sơ khảo tại khu vực miền Trung là cuộc đua tài “gay cấn” của 9 đội tuyển đến từ 4 trường, gồm: ĐH Duy Tân, ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng, ĐH Quảng Bình, và ĐH Thông tin Liên lạc. Với phương thức thi trực tuyến cùng đề thi được xây dựng theo hình thức “Cướp cờ” (Capture The Flag - CTF), mỗi đội thi vừa phải tập trung phòng thủ vừa phải tấn công để vượt qua các thử thách nhằm đạt được điểm số cao nhất.

Chia sẻ về mức độ “cam go” của cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin 2018”, thầy Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Mạng, Khoa Công nghệ Thông Tin, ĐH Duy Tân chia sẻ: “Mỗi năm, đề thi lại tăng thêm mức độ khó, tính thực tế cũng được nâng cao. Do đó, các đội chơi phải học hỏi, không ngừng cập nhật kiến thức về các lỗ hổng an ninh mạng và cách thức tấn công mới để vượt qua những thử thách. Kết quả của cuộc thi này có ý nghĩa quan trọng giúp các giảng viên DTU đánh giá hiệu quả trong đào tạo cũng như định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.”

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho 2 đội ISITDTU2 và ISITDTU3 đến từ ĐH Duy Tân

Tập trung cao độ trong quá trình thi, đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đã đạt điểm số cao nhất và giành giải Nhất cuộc thi. Hai đội có điểm số tiếp nối cũng đến từ ĐH Duy Tân là ISITDTU2 và ISITDTU3 đã được trao giải Nhì. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Ba cho đội BKĐN_SSW và đội BKĐN_DARK WING của trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng. Bên cạnh đó, đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đã được trao giải Đội ghi Điểm đầu tiên trong số tất cả các đội tham gia thi tại 3 đầu cầu Bắc-Trung-Nam. Theo đó, 2 đội tuyển có điểm số cao nhất khu vực miền Trung là ISITDTU và ISITDTU2 sẽ hội ngộ cùng với 8 đội tuyển đến từ miền Bắc và miền Nam tham gia vòng Chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng giữa tháng 11 tới. Trong đó có 6 đội đến từ miền Bắc, gồm: - Just ∫du It! (ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội), - ACT.Warriors (Học viện Kỹ thuật Mật mã), - l3K_CLST (ĐH Bách khoa Hà Nội), - PTIT_ONION (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội), - B-St4rl1ght (ĐH Bách khoa Hà Nội), - z3r0_n1ght (ĐH FPT) và 2 đội đến từ miền Nam, gồm: - UIT.TKOX_r3b0rn (ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia Tp. HCM), - PTIT.Mars (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Tp. HCM). Sinh viên Huỳnh Văn Quốc Bình, thành viên của đội tuyển ISITDTU giành giải Nhất cuộc thi chia sẻ: “Cuộc thi này đã giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu Kỹ thuật Mạng và An ninh Mạng. Chúng em đã thi đấu hết mình vì niềm tự hào là sinh viên ĐH Duy Tân. Thành quả chúng em đạt được một phần lớn là nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô ở Khoa Công nghệ Thông tin cũng như việc được tiếp cận với chương trình đào tạo chất lượng và sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của nhà trường giúp các đội tham gia được nâng cao kiến thức và tự tin trước mỗi cuộc thi về An toàn Thông tin.” Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo ngành Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Công nghệ Thông tin

Tâm Thông