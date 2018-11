E-Life Kindergarten: Chương trình dạy học phân hóa, giáo dục sáng tạo

Giáo dục mầm non là dấu mốc rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, để xây dựng nền tảng vững vàng cho thế hệ công dân toàn cầu tương lai, Hệ thống Trường Mầm non Song ngữ E-life được thành lập, với sứ mệnh xây dựng một cộng đồng học tập không ngừng phát triển cùng môi trường học tập an toàn và đa dạng, phương pháp giáo dục sáng tạo, truyền cảm hứng cho trẻ thông qua chương trình học trải nghiệm và công tác quản lý khoa học, hiện đại. Nhà trường đẩy mạnh áp dụng dạy học phân hóa và dạy học tích hợp để tạo cơ hội cho mỗi trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình.