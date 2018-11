FPT Edu nhận 2 giải thương hiệu xuất sắc thế giới

FPT Edu là đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương (Asia Pacific Brands Foundation) trao cùng lúc 2 giải thưởng thương hiệu giáo dục The BrandLaureate cho thương hiệu xuất sắc thế giới.

Theo đó, FPT Edu được trao giải “Excellence in Education” dành cho tổ chức giáo dục xuất sắc và ĐH FPT – hạng mục “Best Brands in Tertiary Education” dành cho trường Đại học xuất sắc.

Trong lĩnh vực giáo dục, FPT Edu là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam được Tổ chức Thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương trao tặng giải thưởng thương hiệu xuất sắc thế giới.

Đây là giải thưởng cao nhất dành cho thương hiệu và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục của Tổ chức Thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương.

Để trở thành tổ chức giáo dục duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế này, FPT Edu đã được Ủy ban Thương hiệu của tổ chức này thực hiện đánh giá và lựa chọn trao giải dựa trên bộ các tiêu chí, trong đó phải kể đến các tiêu chí về uy tín, mức độ ảnh hưởng và chất lượng đào tạo của thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục.

Trường Đại học FPT thuộc FPT Edu đồng thời được nhận giải BrandLaureate dành cho đại học xuất sắc, trở thành trường đại học thứ hai tại Việt Nam nhận được giải thưởng này. Trước đó, vào năm 2017, hạng mục giải thưởng này được trao cho ĐH RMIT Việt Nam.

Năm 2017 giải thưởng cao nhất dành cho thương hiệu và xây dựng thương hiệu BrandLaureate của Tổ chức Thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương từng gọi tên nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như: Intel, Samsung, Prudential, Siemens, Mercedes-Benz… Tại Việt Nam, ngoài ĐH RMIT Việt Nam, những doanh nghiệp và cá nhân được vinh danh có thể kể đến gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty Vinamilk...

Lễ công bố Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc thế giới (BrandLaureate) là sự kiện vinh danh những thương hiệu có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trong năm ở các quốc gia trong các lĩnh vực chủ chốt của xã hội.

Nghiêm Huê