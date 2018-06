Gần 1 triệu sĩ tử bước vào đòn cân não: Đề toán có làm khó thí sinh

Ghi nhận của chúng tôi tại điểm thi trường THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), do nắm bắt được quy luật của thời tiết miền Tây Nam Bộ là thường mưa vào buổi chiều nên các TS đều bất chấp mưa to, vội vã đến điểm thi cho đúng giờ. Bên cạnh một số TS chuẩn bị sẵn áo mưa mang theo thì vẫn có TS chủ quan nên chịu ướt để vào phòng thi. Đúng 14 giờ 20 phát đề thi môn Toán cho đến lúc hiệu lệnh tính giờ làm bài vang lên, không có một TS nào đến muộn.

Theo tìm hiểu, thầy Tuấn là giáo viên dạy môn An ninh quốc phòng, vợ là giáo viên Thể dục. Thầy Tuấn công tác tại Trường THPT Tắc Vân khoảng 10 năm nay.

Chiều 25/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau xác nhận có việc, thầy Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi), công tác tại trường THPT Tắc Vân (TP Cà Mau) tử vong trong lúc tham gia coi thi THPT quốc gia. Thầy Tuấn tử vong vào sáng cùng ngày do đột quỵ.

Huế: Trong khi đó hội đồng thi trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Huế, dù đã đến giờ vào phòng thi nhưng vẫn còn khá nhiều thí sinh chưa đến kịp do gặp mưa. Mưa khá lớn nhưng vẫn có nắng khiến thí sinh cảm giác mệt mỏi. Đài khí tượng thủy văn khu vực Thừa Thiên Huế dự báo trong những giờ tới sẽ có mưa rào và dông ở các huyện Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, TP Huế...

TPHCM: Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có những thí sinh tóc đã bạc, thí sinh chống nạng hoặc ngồi xe lăn đi thi. Sáng 25-6, tại TP HCM có 5 thí sinh đặc biệt được bố trí các thiết bị hỗ trợ để dự thi. Đó là 1 thí sinh bị hạn chế thị lực và 4 thí sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi. Theo quy chế, những thí sinh này được đặc cách miễn thi để xét tốt nghiệp nhưng do có nhu cầu xét tuyển ĐH bằng kết quả thi THPT nên các em vẫn tham gia thi.

Tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6), một thí sinh nữ phải chống nạng đi thi. Đó là thí sinh Nguyễn Phương Hà bị tai nạn giao thông trước kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), ai cũng khâm phục trước ý chí của TS Nguyễn Thiện Nhân (21 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều). Khoảng 2 tuần trước, không may Nhân bị tai nạn giao thông bị đứt gân chân và gãy vai phải ngồi xe lăn đến phòng thi. Do phòng thi của Nhân trên lầu nên các TS khác đã giúp đỡ khiêng Nhân lên.