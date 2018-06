Gần 1 triệu sĩ tử vượt vũ môn: Thời tiết thuận lợi

10 phút trước

Sáng nay, 31.587 thí sinh tại Nghệ An bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Thời tiết tại Nghệ An lúc này có mưa nhỏ, mát mẻ, đây là điều kiện thuận lợi để các sĩ tử vượt vũ môn. Các lực lượng phục vụ công tác thi được triển khai, đảm bảo an ninh trật tự. Thanh niên tình nguyện tổ chức giữ xe, phục vụ nước uống cho các sĩ tử...

Tại Nghệ An, phóng viên Cảnh Huệ thông tin: