Giá sách giáo khoa mới: Người bán muốn giá cao, người mua muốn giá thấp

Được biết, thời điểm này, các nhà phát hành sách đang hoàn tất việc kê khai giá bán SGK mới để công khai cho phụ huynh, học sinh, giáo viên. Tuy nhiên, việc tính toán giá SGK mới như thế nào để vừa đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và quyền lợi phụ huynh học sinh đang là bài toán khó.

Cô giáo Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, giáo viên Trường tiểu học Vietkids (Hà Nội) nêu quan điểm, nếu được chọn sách, giáo viên sẽ chọn những quyển chất lượng tốt, giấy in đẹp nhất, học sinh hứng thú, dễ dạy. Vì như Tập viết lớp 1, nếu học sinh viết bút mực, giấy in mỏng quá các em viết sẽ in mực ra trang sau. Vì thế, giáo viên sẽ chọn sách cho chất lượng tốt, giá thành cao hơn một chút so với SGK cũng có thể chấp nhận được.

GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, giá cả cũng là một trong những yếu tố để phụ huynh lựa chọn nên các NXB nên tính toán kỹ lưỡng. Hiện nay, nếu giá sách lên 200 -250.000 đồng/ bộ cũng không phải cao so với chi tiêu của một gia đình. Riêng học sinh khó khăn vẫn có chính sách hỗ trợ từ Dự án đổi mới Chương trình SGK của Bộ với kinh phí dự trù 4 triệu USD.

GS Thuyết cho rằng, những hình ảnh trong SGK phổ thông mới là công cụ để học sinh học tập. Nếu sách Mỹ thuật hay Toán, Tiếng Việt không có màu sắc thì không thể học được. “Nhà nước định giá sách chương trình phổ thông mới bằng sách hiện hành thì sẽ không ai làm bởi bị lỗ. Khi đó, NXB sẽ không in sách, tác phẩm sẽ không đến được với học sinh”, ông nói.

Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, giá của SGK cần phải tính toán hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, người cung cấp SGK và người sử dụng.

Tuy nhiên, để sự cạnh tranh lành mạnh giữa các bộ sách thì trách nhiệm của nhà nước như thế nào? Với nhóm đối tượng đươc nhà nước bao cấp thì nhà nước thể hiện như thế nào? Ví dụ không thu tiền, miễn phí, hoặc hỗ trợ các trường mua sách rồi cho học sinh thuê, rồi quay vòng cho lứa học sinh sau.

Về phía đơn vị cung cấp thì cần có định hướng của Nhà nước. Nếu giá không muốn vượt quá giá hiện hành thì sự đầu tư cho sách ở chừng mực nào thôi. Nội dung bên trong mới là cái quan trọng, trí tuệ hội tụ của các tri thức trong đó mới quan trọng. Vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng để thích ứng với thị trường. Nếu tiền cao quá mà với thu nhập của người dân hiện tại không đủ tiền mua thì rất khó.

Còn PGS.TS, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường Đại học Thành Đông cho rằng, thực tế thương trường bán cũng muốn giá cao, mua thì muốn mua giá thấp.

Cần “liệu cơm gắp mắm”, không thể so cái cũ với cái mới, tuỳ khả năng thanh toán của người tiêu dùng, hiện nay xã hội có sự phân hoá, có gia đình mua 1 bộ sách 1,2 triệu đồng là chuyện bình thường nhưng có gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cơ sở định giá như thế nào, đối với trẻ em SGK có bảo trợ hay không? Hỗ trợ thì lấy từ nguồn nào? Cần đặt ra những yêu cầu mục tiêu cho xuất bản, anh in phải đảm bảo những mức đó, mức giá tối đa là bao nhiêu so với thu nhập bình quân.

Tháng 11/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phê duyệt 38/49 bản mẫu SGK cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Ngày 21/2/2020, Bộ trưởng tiếp tục phê duyệt 7 SGK, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình GDPT mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục. Tháng 1/2020, Bộ GD&ĐT yêu cầu các NXB khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của các SGK lớp 1 đã được phê duyệt để các cơ sởt GDPT, các địa phương có đầy đủ thông tin tổ chức lựa chọn sách. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu giá SGK phải được hoàn thành trước ngày 15/2.

Hà Linh