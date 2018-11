Giấc mơ... 'thần đồng'

Nhộn nhịp lớp “mẫu nhí”

“Cần một bé 6 tuổi gương mặt Tây một chút để thứ 7 tuần sau chụp lookbook (sách ảnh thời trang). Các mẹ gửi ảnh ngay nhé!” Lời rao của nhà tuyển dụng trên facebook của một CLB mẫu nhí ngay lập tức nhận được phản hồi từ các bậc phụ huynh. Họ đăng ảnh tạo dáng của con để nhà tuyển dụng lựa chọn. Có người còn mô tả kỹ con mình đã qua lớp đào tạo người mẫu, đã từng trình diễn chương trình nào, tạo dáng chuyên nghiệp ra sao nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

Mẫu nhí hiện đang là một trong những từ khóa “hot” được nhiều người tìm kiếm và lựa chọn cho con mình. Phụ huynh không ngần ngại bỏ thời gian, tiền bạc để đăng ký cho con tham gia các khóa học người mẫu, biểu diễn thời trang. Đối với cô bé, cậu bé mẫu nhí đang mơ ước chinh phục sàn diễn trong tương lai, lớp học này còn được ví như những viên gạch đầu tiên để đưa các em tiến gần hơn tới sự nghiệp. Đó là lý do các trung tâm đào tạo người mẫu, những lớp người mẫu thời trang nở rộ.

Những địa chỉ quen thuộc như: Nhà văn hóa thiếu nhi quận, huyện, thành phố, trường học... có lớp người mẫu nhí, học phí khá mềm khoảng 500.000/tháng (2 buổi/tuần); còn công ty, trung tâm do người nổi tiếng sáng lập học phí đắt hơn, khoảng 2-4 triệu đồng/tháng. Đương nhiên “tiền nào của đó”, lớp học VIP thì cơ hội để các em tiếp xúc với sàn diễn thời trang tất nhiên cũng gần hơn.

Như những “đồng nghiệp” đi trước, người mẫu nhí cũng phải khổ luyện như một mẫu thực thụ từ cách đứng đi, cách cười, tạo dáng hay biểu cảm gương mặt... Tại các lớp học này, các bé sẽ được giao lưu, vui chơi, trò chuyện và tham gia các buổi học: Giải phóng hình thể, Chỉnh sửa dáng cơ bản, Kỹ năng biểu cảm, Kỹ năng chụp hình và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Tự tin giao tiếp với đám đông...

Liên hệ với trung tâm đào tạo mẫu nhí Angle (Q.1) để đăng ký cho con, cô nhân viên đon đả: “Lớp học khai giảng thường xuyên. Trung tâm có nhiều lịch học khác nhau vào tối các ngày trong tuần, có cả lịch học thứ 7 - chủ nhật, chị có thể lên web tham khảo để chọn lịch học phù hợp cho bé. Sau mỗi khóa đào tạo, bé sẽ có cơ hội thực hành chụp hình trước ống kính và trình diễn ngay tại sân khấu thời trang uy tín, giúp các con tự tin tỏa sáng và phát triển khỏe mạnh”.

“Có lần mình post (đăng) ảnh của con lên facebook, được mọi người khen tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu, rồi có chủ shop thời trang ngỏ ý muốn mời con chụp ảnh thế là mình cho con thử. Và con đến với nghề luôn từ đó” - chị Minh có con gái đang làm mẫu nhí trong vài thương hiệu thời trang trẻ em chia sẻ. Theo tìm hiểu, nhu cầu tìm mẫu nhí để chụp ảnh thời trang, quay phim quảng cáo ngày càng nhiều. Thù lao cho mẫu nhí cũng khá cao, tùy quy mô chương trình và tên tuổi thương hiệu mà dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/lần.



Ước mơ cầm mic

Vào Google, gõ từ khóa “lớp MC trẻ em”, gần 5 triệu kết quả trong vòng 0,4 giây. Hàng loạt địa chỉ như Vietskill, InterGen, You Can Now, Elite Arts Academy… nhận đào tạo các em từ 6-15 tuổi. Theo đó, các em sẽ được cải thiện kỹ năng giao tiếp, tự tin trước đám đông, khả năng hoạt ngôn đồng thời phát triển năng khiếu MC (dẫn chương trình) từ nhỏ cho các em. Mỗi khóa học có giá 3-5 triệu đồng (10 buổi).

Cũng học nghề “cầm mic”, lớp học ca sĩ cũng nở rộ và được phụ huynh đón nhận nhiệt tình. Chị Đàm Thị Lan Huê (kế toán trưởng ngân hàng ở Q.3) đầu tư số tiền không nhỏ để con theo luyện thanh với một nhạc sĩ có tiếng ở thành phố. “Thấy con thích ca hát nên vừa hết lứa tuổi mầm non, mình tìm lớp cho con học thanh nhạc ngay. Nếu con bé có năng khiếu, sau này theo được nghề ca sĩ thì càng tốt, còn không thì con cũng sẽ năng động, tự tin hơn qua những lớp học kỹ năng như thế này” - chị Huê bày tỏ.

Theo tìm hiểu, để con cái theo học những lớp MC, người mẫu có tiếng tại TPHCM, đa phần đều là những gia đình có điều kiện. Không chỉ các em theo thầy, mà phụ huynh cũng phải theo lớp. Họ ngồi xếp hàng ngoài hành lang để chờ đợi, đưa đón con. Chị Huyền có con đang học MC phấn khởi: “Học cái này, mình cũng phải cho con kiêng khem đủ thứ như MC chuyên nghiệp để giữ giọng. Không ăn các món nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng, uống nước ngọt… Chưa kể, con cũng phải học bài rất nhiều, thường xuyên đứng trước gương để tập nói. Nói nhiều quá cũng viêm họng, đi bác sĩ suốt ấy chứ. Nhưng được cái, trường lớp hay khu phố có văn nghệ hay giao lưu thiếu nhi, con mình đều được gọi tên. Vui, hãnh diện lắm!”.

Cho con gái học ca hát, chị Thùy Dương (ngụ Q.4) còn đăng ký cho con học cả nhảy múa. Chị kể, lịch học ngoại khóa các buổi tối của cô con gái lớp 2 này kín mít: tối thứ 2- 4: học hát; tối thứ 3-5: học khiêu vũ; tối thứ 6 chạy sô học người mẫu và luyện thanh. Riêng thứ 7, Chủ nhật: mỗi ngày 4 sô vừa học đàn, nhảy múa… Hỏi thời gian học văn hóa thế nào, có áp lực quá cho bé không? Chị Dương cho hay: “Gia đình ai cũng mong con theo nghệ thuật nên việc học chữ thì phiên phiến thôi. Mình cũng không đặt nặng vấn đề thành tích nên con cũng không áp lực nhiều”.

Hoảng hồn khi trộm nhìn kho phụ kiện cha mẹ đem theo cho các con, bởi mỗi môn học là những trang phục khác nhau, nên sau lớp này, các em phải thay bộ đồ khác để chạy sô… học tiếp. Bánh, sữa là nhiên liệu được tiếp tế trên đường di chuyển đến các lớp học khác...

Tại TPHCM có rất nhiều lò luyện mẫu, trong đó học viên dưới 18 tuổi ước khoảng 30-40%, từ 13-14 tuổi chiếm 20%, 40% còn lại đa số là trẻ em từ 4-12 tuổi. “Lò” đào tạo được phụ huynh truyền tai nhau, đưa con theo học nhiều nhất có thể kể đến như công ty cổ phần dịch vụ - đào tạo người mẫu PL, công ty Tây Nguyên Film, công ty người mẫu Elite, Công ty truyền thông - tư vấn và đào tạo Ý Tưởng Việt, Nhà văn hóa Thiếu nhi TPHCM...

Mẫu nhí trình diễn thời trang chuyên nghiệp

Uyên Phương