Giải pháp học tập thông minh thời hậu COVID-19 từ ILA

Học an toàn, học chủ động, học hiệu quả

Ngành giáo dục 2020 có một mùa hè thật đặc biệt. Những kì thi cuối kỳ không diễn ra vào tháng Năm, nhường chỗ cho ngày nhập học sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội. Sự thay đổi chưa có tiền lệ này khiến cả những bậc làm cha mẹ trăn trở: làm sao để con quay trở lại guồng quay học tập thật hứng khởi, nhưng phải an toàn? Chị Thu Hoài tại Đà Nẵng chia sẻ: “Cho con tới trường nửa mừng nửa lo. Mừng vì cuối cùng con cũng đi học. Lo thì trăm chuyện: con quên bài vở, con ngại học và lo cả chuyện an toàn sức khỏe của con. Cả gia đình đau đầu đi tìm cho con một nơi học ngoại khoá mà mình an tâm được.” Cũng là tâm tư của một người làm cha mẹ, anh Thế Phát tại Trà Vinh cho biết: “Hai vợ chồng luôn xác định cần cho con học Tiếng Anh ngay từ nhỏ. Giờ Covid-19 mới thấy phải cho con biết nhiều, học nhiều hơn nữa. Khổ nỗi chưa biết cho con học ở đâu cho được vì ở đây không có nhiều lựa chọn.”

Trong khi những bậc làm cha mẹ đang đau đầu đi tìm một nơi học an toàn và trang bị cho con đầy đủ những kiến thức và cần thiết thì những nhà giáo dục lại tập trung vào giải bài toán: các em học sinh sẽ cần trang bị thêm những gì trước một thế giới đã thay đổi hoàn toàn? Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, sự chủ động và linh hoạt sẽ là hai kĩ năng thiết yếu mà Thế hệ Z và Alpha (những người trẻ sinh từ cuối những năm 1990 tới cuối những năm 2010) cần được trang bị. Linh hoạt để thích ứng và phát triển trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, chủ động để tự kiến tạo nên tương lai của chính mình và của thế giới. Covid-19 hay trước đó là thiên tai quy mô toàn cầu, biến đổi khí hậu, mất cân bằng hệ sinh thái chính là những cảnh báo về một thế giới với nhiều thách thức ở hiện tại và trong tương lai. Và chỉ có sự chủ động và linh hoạt thì những người trẻ mới giảm thiểu rủi ro và góp phần tạo nên một thế giới ổn định hơn, bền vững hơn.

Một mô hình giáo dục ngoại khóa vừa đảm bảo an toàn, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng mới đang là nhu cầu cấp thiết ngay lúc này.

Giải pháp đột phá từ ILA cho nhu cầu cấp thiết về giáo dục hiện đại

Với kinh nghiệm 20 năm giáo dục Anh ngữ và kĩ năng, ILA luôn là đơn vị tiên phong mang giáo dục hiện đại đến Việt Nam. Khởi đầu với mô hình giáo dục Tiếng Anh chuẩn quốc tế với đội ngũ 100% giáo viên bản ngữ đầu tiên tại Việt Nam, ILA không ngừng cải tiến và tiếp tục giới thiệu Kĩ năng thế kỷ 21 tới học sinh Việt Nam từ đầu những năm 2010. Và khi Covid-19 xuất hiện, trung tâm này cũng mang tới giải pháp phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục. Từ 5/5/2020, ILA triển khai Giải pháp học tập thông minh với 3 lựa chọn dành cho phụ huynh và học sinh: Học toàn thời gian tại Trung tâm ILA, Học toàn thời gian tại lớp học trực tuyến ILA@Live hoặc Học bán thời gian tại Trung tâm ILA và bán thời gian tại ILA@Live. Dựa trên điều kiện, định hướng và phong cách sống, gia đình có thể lựa chọn mô hình phù hợp. Bên cạnh đó, Giải pháp này còn mang Tiếng Anh và Toán học chuẩn quốc tế tới toàn bộ tỉnh thành tại Việt Nam, chỉ cần một thiết bị thông minh và đăng ký Học toàn thời gian trực tuyến là học sinh có thể “bước chân" ngay vào lớp học. Việc trao sự chủ động quyết định cho phụ huynh và học sinh cũng là xu hướng giáo dục hiện đại, cho thấy sự am hiểu khách hàng và khách hàng toàn quyền quyết định mô hình học tập dựa trên điều kiện và hoàn cảnh của bản thân.

ILA nỗ lực không ngừng mang giáo dục chuẩn quốc tế tới khắp Việt Nam Điều đặc biệt là ILA cam kết chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế ở cả ba mô hình của Giải pháp này. Theo đó, dù lựa chọn hình thức nào thì học sinh đều được học và thực hành với giáo viên nói Tiếng Anh trình độ bản ngữ, cùng với hệ thống giáo trình chuẩn quốc tế và phương pháp học hiện đại Project-based learning (Học qua dự án). Với sự đầu tư nghiêm túc này của ILA, học sinh không chỉ phát triển vượt trội về Anh ngữ, tư duy Toán học mà còn xây dựng những kĩ năng thiết yếu: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện, cùng sự tự tin, chủ động được bồi đắp qua từng bài học, từng dự án. Đây cũng là đích đến cuối cùng của giáo dục hiện đại khi trang bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng cho thế hệ trẻ, để họ chủ động kiến tạo tương lai của chính mình và góp phần xây dựng thế giới. Song hành cùng Giải pháp học tập thông minh này, ILA đồng thời triển khai Quỹ học bổng Tự hào Việt Nam trị giá hơn 50 tỷ đồng, áp dụng cho đăng kí khoá học Anh ngữ và Toán học. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hotline 1900 6965.

