Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình: Chưa xác định được số bài thi bị can thiệp

Với tư cách người đứng đầu ngành giáo dục Hòa Bình, ông Đắc lấy làm tiếc và xin lỗi các bậc phụ huynh học sinh, thầy cô giáo, các em học sinh đã để xảy ra điều đáng tiếc này.”Với trách nhiệm người đứng đầu quản lý nhà nước, tôi xin nhận trách nhiệm với những vấn đề có liên quan đến việc quản lý của mình” - ông Đắc cho biết.

Theo ông Bùi Trọng Đắc, cơ quan công an đang tiến hành xác minh sự việc. Ông cũng đang chờ cơ quan công an xác minh, khi có kết quả sẽ tiến hành theo chỉ đạo chung, thực hiện theo kết luận của cơ quan công an. Thứ nhất là thực hiện theo quy chế thi, thứ hai thực hiện theo quy định của pháp luật.



Trước câu hỏi của phóng viên về việc ông từng khẳng định kết quả thi THPT quốc gia của Hòa Bình là hoàn toàn tin cậy, ông Đắc nói: "Tôi xin khẳng định là tôi đã nói điều đó".



Ông Đắc cho biết: "Trên tinh thần là ban chỉ đạo thi chỉ đạo nghiêm túc, các công việc triển khai bài bản theo đúng quy định, đồng thời, với trực quan của mình, khi nhìn thấy quá trình tổ chức coi, tổ chức chấm chúng tôi có thể trả lời như thế được.



Một điều nữa là tôi tin tưởng vào anh em. Thực ra khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở đã mời bộ phận chấm trắc nghiệm, chấm tự luận lên làm việc và họ đều khẳng định với lãnh đạo sở là hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả bài thi. Đồng thời chịu trách nhiệm trước ban giám đốc, giám đốc sở về điều này. Chính vì vậy tôi tin vào kết quả thi”.

Ông Đắc khẳng định, ông rất là buồn và áy náy khi có sự việc này. Ông Đắc cũng cho biết cơ quan công an triệu tập hai người trong người trong tổ chấm trắc nghiệm là ông Đỗ Mạnh Tuấn - phó hiệu trưởng trường THCS, THPT nội trú Lạc Thủy, ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hòa Bình. Còn lại ông không nhận được thông tin gì thêm. Ngay trong chiều nay, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc 2 đối tượng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự là: Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú THCS&THPT Lạc Thủy, Hòa Bình và Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981, Chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình).

Nghiêm Huê - Nguyễn Hoàn