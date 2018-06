Giám thị được cập nhật phương thức, dấu hiệu vi phạm công nghệ cao

Theo vị đại diện này, thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT, A83 đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với ngành giáo dục triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018, đặc biệt là công tác phòng, chống gian lận trong thi cử.



Lực lượng công an sẽ tham mưu, phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đến toàn thể lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi và thí sinh về những hành vi nghiêm cấm trong gian lận thi cử, đặc biệt là hành vi sử dụng những thiết bị công nghệ có chức năng thu, phát được ngụy trang dưới dạng: Máy tính, đồng hồ, mắt kính, tai nghe, cục tẩy, bút, thắt lưng, cúc áo…



Phối hợp với ngành giáo dục rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm như: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp… Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận trong thi cử như đã xảy ra đối với các kỳ thi trước đây.



Vị đại diện A83 cũng cho hay trong những năm gầnđây, ngành Công an đã phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong thi cử. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học, các thiết bị công nghệ ngày càng tinh vi, phổ biến hơn.



Hiện, lực lượng công an đã có kế hoạch để phát hiện và đấu tranh với các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong thi cử; đồng thời cập nhập và quán triệt đến toàn thể các lực lượng tham gia bảo vệ kỳ thi về phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu gian lận khi sử dụng thiết bị công nghệ trong thi cử, đặc biệt đối với đội ngũ làm công tác giám thị.



Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, đối với vấn đề trông thi, vòng ngoài, lực lượng công an các đơn vị, địa phương cũng được tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhất là tại các địa điểm phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời có cơ chế phối hợp kịp thời với lực lượng giám thị khi phát hiện, xử lý những hiện tượng tiêu cực trong thi cử.



“Nhiệm vụ của lực lượng công an là đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong tất cả các khâu của kỳ thi, nhiệm vụ này đã được thực hiện tốt trong các kỳ thi từ trước tới nay” – đại diện A83 khẳng định.



Hiện, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tham gia đảm bảo, an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giám thị, thí sinh và người nhà.



Đồng thời, tham mưu cho ngành giáo dục tập huấn kỹ cho tất cả các lực lượng tham gia các hoạt động của kỳ thi, nhất là đội ngũ làm công tác giám thị và thí sinh hiểu được công tác thanh tra, kiểm tra là những hoạt động bình trong mỗi kỳ thi; tham mưu với lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực hiện theo đúng Quy chế, tránh để tạo ra áp lực đối với thí sinh.

Nghiêm Huê