'Gian lận' thi ở Hòa Bình: Thêm 9 đảng viên bị đề nghị xem xét

Các cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm gồm: Dương Hải Hằng - Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT thị trấn Thanh Hà; Đinh Thị Tô Giang -Phó Chánh Thanh tra huyện; Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Nhữ Văn Dũng - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lạc Long; Đinh Thị Thu Hà - đảng viên, Chi bộ Trường TH&THCS xã Lạc Long; Mai Huệ Tuyết - đảng viên, Chi bộ Trường Mầm non, Đảng bộ thị trấn Chi Nê; Quách Thị Thìn - đảng viên, Chi bộ khu 4, Đảng bộ thị trấn Chi Nê; Hà Thị Thúy Liễu - đảng viên, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thanh Hà; Trần Thị Liên - đảng viên, Chi bộ Trường Tiểu học thị trấn Thanh Hà.



Qua quá trình thẩm tra, xác minh, những người này khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình. Tuy nhiên, UBKT huyện Lạc Thủy cho rằng các cán bộ có con được nâng điểm đã vi phạm Điều 49, Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT.



Thí sinh dùng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào đại học là vi phạm quy chế tuyển sinh. Cán bộ có con được nâng điểm đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên do Trung ương ban hành.



Do đó, UBKT Huyện ủy Lạc Thủy yêu cầu cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đối với các cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm theo thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện ủy.

vì có con được nâng điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018. Trước đó, như đã đưa tin, Hòa Bình đã tiến hành kỷ luật 19 đảng viên Danh sách 19 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật “khiển trách” vì có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình: 1. Ông Đinh Thế Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hòa Bình. 2. Ông Lương Việt Hùng, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Hòa Bình. 3. Bà Hà Thị Hạnh, Phó trưởng Phòng Tổ chức pháp chế, Sở VH,TT&DL Hòa Bình. 4. Bà Trần Thị Thúy Phương, Phòng Thanh tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình. 5. Bà Đinh Thị Thìn, Trưởng Phòng Dữ liệu và lưu trữ, Trung tâm Công nghệ, Sở TNMT Hòa Bình. 6. Ông Cù Việt Hưng, Trưởng Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính Hòa Bình. 7. Bà Nguyễn Thị Vân, Phòng Tài vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình. 8. Ông Nguyễn Đình Tiến, Phòng Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực Hòa Bình. 9. Ông Trần Thượng Hùng, nhân viên lái xe, Sở GD&ĐT Hòa Bình. 10. Ông Nguyễn Văn Trường, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT Hòa Bình. 11. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT Hòa Bình. 12. Bà Giang Thị Hiền, Phòng hành chính và Kế toán, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình. 13. Ông Nguyễn Trường Thành, Đội Kiểm tra thuế số 2, thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục Thuế TP Hòa Bình, Đảng bộ Cục thuế. 14. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chi cục Thuế huyện Tân Lạc, thuộc Đảng bộ Cục thuế. 15. Ông Nguyễn Văn Ba, Kho bạc Nhà nước huyện Tân lạc, thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hòa Bình. 16. Ông Bạch Công Du, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Bôi. 17. Bà Nguyễn Thị Thoa, Viên chức kế toán, đảng viên Chi bộ Trường tiểu học B, Đảng bộ xã Vĩnh Tiến. 18. Ông Bạch Công Tình, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS, Đảng bộ xã Bình Sơn, đại biểu HĐND xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 19. Bà Bùi Thị Thu Huyền, giáo viên Trường tiểu học và THCS, Đảng bộ xã Đông Bắc. Được biết, Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét kỷ luật ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình bằng hình thức Cảnh cáo. Về gian lận trong kỳ thi THPT 2018, Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị Ban Bí thư Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức” đối với ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình.

Nghiêm Huê