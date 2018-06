Giáo viên mầm non bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ tại trường

Ngày 28/6, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997; ngụ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) tố bị phụ huynh đánh đập dã man phải nhập viện. Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang vào cuộc điều tra làm rõ.



Theo trình bày của chị Mai, chị là giáo viên của cơ sở mầm non Sen Hồng (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị Xã Điện Bàn). Vào lúc 17 giờ 30 ngày 21-6, chị Mai và các cô giáo khác đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận là bố đẻ của cháu Phan Thị Minh Th. (học sinh của cơ sở) đưa cháu đến hỏi cô nào đánh con ông.

Lúc này, chị Mai và một giáo viên khác đi ra hỏi và xem cháu bị làm sao thì ông Thuận hỏi ai là người đã đánh khiến con gái ông bị bầm ở háng. Sau khi xem vết thâm ở háng cháu Th, các giáo viên nhận định có thể do cháu ngồi xe đạp chứ các cô không ai đánh cháu.



Lúc này, ông Thuận đưa cháu Th. về nhưng được vài phút sau lại đưa cháu Th. quay lại cùng một vài người khác. Vị phụ huynh này vừa đi vừa hỏi ai là người đánh con gái ông. Khi cô Mai từ trong lớp chạy ra thì ông Thuận hỏi "cô Mai đúng không" rồi lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, đầu, lưng của cô Mai khiến nữ giáo viên này ngã nhào xuống đất.



Chưa dừng lại, ông Thuận và một người tên Huy tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người, mông cô giáo Mai khiến nữ giáo viên này ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Đến khoảng 23 giờ 30 phút khuya cùng ngày, sau khi tỉnh lại và được bệnh viện kiểm tra không thấy có dấu hiện tổn thương vùng sọ não, cô giáo Mai được bệnh viện cho về nhà tiếp tục theo dõi. Đến ngày 23-6, chị Mai liên tục bị đau đầu, choáng váng, buồn nôn nên phải vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức điều trị.



"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhức đầu, buồn nôn, đau vùng đầu, tai phải, đau vùng cụt, thắt lưng, có sốt nhẹ. Bệnh nhân khai do bị đánh. Chúng tôi đã kiểm tra và kết luận cô giáo Mai bị "sang chấn thủng nhĩ" tai phải. Việc màng nhĩ bị thủng rất dễ dẫn đến nguy cơ bị điếc. Sau khi điều trị và theo dõi khoảng 6 tháng nếu không lành thì phải phẩu thuật" – bác sĩ Nguyễn Văn Cư, người trực tiếp điều trị cho cô giáo Mai cho biết.



Sáng 28-6, tiếp xúc với chúng tôi, chị Mai tỏ ra khá mệt. Chị cho biết dù bị đánh đã một tuần nhưng những cú tát, đá, đạp của phụ huynh vẫn khiến chị đau nhức cả người mỗi khi cử động. Tai phải của chị bị ù, rất đau và dường như không thể nghe được âm thanh.



Chị Mai khẳng định bản thân chị không hề đánh cháu Th. Tại cơ sở có chị và một cô giáo tên Mai khác nhưng cả hai không phải là giáo viên dạy lớp của cháu Th. "Tôi rất đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Khi đã chọn nghề này chúng tôi luôn đặt niềm yêu thương trẻ như người thân của mình và không bao giờ nghĩ có ngày lại bị phụ huynh đánh đập dã man như vậy. Trong trường hợp phụ huynh xác định có người đánh con mình thì đã đành, đằng này chưa rõ ngọn nguồn câu chuyện đã xông vào hành hung giáo viên, coi thường pháp luật như vậy thật sự không thể chấp nhận được" – chị Mai uất ức nói.



Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chủ cơ sở mầm non Sen Hồng, cho biết chiều 21-6, bà có nhận được điện thoại của phụ huynh cháu Th. nói rằng cháu bị đánh. Lúc này, bà vừa đi ra ngoài và nói sẽ về kiểm tra lại.



Khi bà chưa kịp về đến cơ sở thì ba mẹ, cậu, ông bà nội ngoại của cháu Th. kéo đến cơ sở Sen Hồng la hét. Theo bà Thu, bảo vệ và một số cô giáo kể lại rằng có 2 thanh niên đã xông vào đánh đập chị Mai nhập viện. Chủ cơ sở mầm non trên cho biết bà đã xác minh, trích xuất camera tại các phòng học không hề thấy có việc giáo viên đánh các em nhỏ. Bà Thu nhận định vết bầm trên háng cháu Th. cũng không phải do bị đánh mà có thể do nguyên nhân nào đó.

