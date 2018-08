Giáo viên ôm tiền bỏ trốn, học viên bao vây trụ sở

Vụ việc xảy ra tại một điểm đăng ký học bằng lái xe gần chợ Phú An thuộc phường An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng ngày 6/8, hàng chục người kéo đến bao vây văn phòng đăng lý học bằng lái xe do ông Tạ Hữu Cẩm làm trưởng văn phòng. Nguyên nhân được cho là vì ông Cẩm đã nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều học viên nhưng sau đó bỏ trốn.

Theo lời nạn nhân, vào đầu năm 2017, khi biết ông Tạ Hữu Cẩm (thầy giáo dạy lái xe tại Trung tâm đào tạo lái xe Trường An ở Quận 12, TP.HCM) nhận hồ sơ học bằng lái xe nên họ đến đây đăng ký. Tại đây, họ đã đóng trước 1/2 số tiền cho ông Cẩm là 6 triệu động và 6 triệu đồng còn lại sẽ đóng đủ trước thi một ngày.

Hàng chục nạn nhân kéo đến Văn phòng của ông Cẩm

“Sau khi đã đóng đủ tiền 12 triệu đồng, đến ngày 30/7, thầy Cẩm nói do Trung tâm đào tạo lái xe Trường An quá tải nên chuyển chúng tôi đến thi tại trường Đào tạo lái xe Trung ương 3 (TP.HCM, gần trung tâm Trường An). Tại đây, khi chúng tôi chờ mãi không thấy gọi tên để thi, liền đến hỏi cán bộ tại trường Trung ương 3. Cán bộ nơi đây cho biết, tất cả những người nộp hồ sơ bên thầy Cẩm không có tên trong danh sách thi”, anh V.V.N nói.

Hàng chục hóa đơn nhận tiền của ông Cẩm đưa cho học viên

Trong khi đó, anh Ng.H.K cho biết thêm, sau khi kểm tra không thấy tên trong danh sách thi tại trường, mọi người đã gọi điện thoại cho thầy Cẩm nhưng không liên lạc được. “Gọi thầy Cẩm nhiều cuộc không được, chúng tôi vào zalo, facebok để tìm thầy Cẩm nhưng trang cá nhân trên mạng xã hội của thầy Cẩm đều bị khóa. Liên hệ các kênh không được, chúng tôi đành ngậm ngùi ra về”, anh Ng.Tr.M nói.

Ngay sau khi không liên lạc được với ông Cẩm, hàng chục học viên đã kéo nhau đến trụ sở văn phòng đăng ký học lái xe của ông này. Tuy nhiên, cửa văn phòng ông Cẩm khóa chặt, không có bóng người. Đến ngày 6/8 (tức sáng nay), hàng chục nạn nhân tiếp tục kéo đến văn phòng của ông Cẩm. Tại đây, cửa văn phòng không đóng nhưng mọi đồ vật trong văn phòng không còn.

Chân dung ông Cẩm, người bị tố nhận tiền của học viên rồi bỏ trốn

Xác định ông Cẩm có hành vi lừa đảo tiền, hàng chục nạn nhân đã kéo đến Công an phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương để tố cáo ông Cẩm.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường An Phú, cho biết sáng cùng ngày nhiều người đã đến trụ sở để tố cáo ông Tạ Hữu Cẩm. Phía công an phường đã hướng dẫn người tố cáo về làm đơn để có cơ sở xem xét, xử lý.

Được biết, hiện tại số người đến trình báo công an là 20 người với số tiền đã đóng cho ông Cẩm là 12 triệu/người. Tuy nhiên, theo ghi nhận có đến hàng chục người khác cũng đã đóng tiền cho ông Cẩm nhưng chưa đến công an trình báo.

Về phía Trung tâm đào tạo lái xe Trường An họ xác nhận, ông Cẩm là giáo viên dạy lái xe và từng nhận học viên đến thi bằng lái tại trung tâm này. Để tìm hiểu thêm thông tin, PV Tiền Phong đã liên hệ qua điện thoại với ông Cẩm, tuy nhiên số máy ông này không còn liên lạc được.

Hương Chi