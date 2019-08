Giáo viên trường Maple Bear nhốt trẻ trong tủ: Bạo hành về tinh thần

Quảng cáo

Trong 2 ngày 18 và 19, tại Hà Nội, nhiều cán bộ, giáo viên mầm non được Bộ GD&ĐT mời chuyên gia tập huấn hàng trăm tình huống trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ.



Chương trình tập huấn với 3 chủ đề: hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên mầm non chăm sóc giáo dục trẻ; hướng dẫn học E-Learning.



Chuyên gia đưa ra hàng trăm tình huống để giáo viên, cán bộ quản lý vận dụng kiến thức sư phạm để xử lý.

Sau khi đưa ra các tình huống, chuyên gia sẽ đưa ra các gợi ý để giáo viên, cán bộ cốt cán xử lý theo hướng giải thích nhẹ nhàng, gần gũi trẻ, giúp trẻ hiểu các quy định. Chuyên gia cũng lưu ý giáo viên, trước mỗi sự việc thường có cách giải quyết khác nhau. Vì thế, bên cạnh căn cứ quy trình trong xử lý tình huống sư phạm còn tính đến hoàn cảnh thực tế để đưa ra giải pháp.

Ngoài cán bộ cốt cán, Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích giáo viên mầm non tự học trên chương trình E –Learning tại website http://srpp.moet.gov.vn.

Trước tình huống, giáo viên mầm non cơ sở Maple Bear Westlake Ponit quận Tây Hồ phạt trẻ bằng cách nhốt vào tủ quần áo, bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Thực hành Hoa Sen cho rằng, đây là hành vi bạo hành về tinh thần.

“Đối với trẻ mầm non không được nhốt vào bóng tối vì trẻ sẽ không có chỗ dựa tinh thần và hoảng loạn có thể gây ra những sang chấn tâm lý. Giáo viên cần thương thuyết với trẻ. Giáo viên mầm non không thể yêu cầu trẻ phải nói gì nghe nấy như người lớn được”, bà Thanh nói.

PGS TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) cho rằng, xuất phát từ thực tế giáo viên các trường mầm non rất áp lực; Sĩ số trẻ/ lớp đông. Tính chất nghề nghiệp của giáo viên mầm non có nhiều vấn đề khá phức tạp đòi hỏi kỹ năng sư phạm tốt giải quyết các tình huống. Vì khi không có kiến thức, kỹ năng tốt để xử lý tình huống sẽ là nguyên nhân dẫn đến bạo hành trẻ.

Vì thế, Bộ GD&ĐT đã huy động chuyên gia xây dựng 3 chuyên đề để nâng cao năng lực giáo viên, giảm áp lực nghề nghiệp. Chỉ khi có kiến thức, kỹ năng thì trong mọi tình huống giáo viên đều có thể tự tin giải quyết được.

Cũng theo ông Minh, lâu nay có một nội dung chưa được chú trọng đó chính là phối hợp với phụ huynh hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ. Phải có sự thống nhất về nội dung, phương pháp giáo dục nếu không sẽ khó nâng cao chất lượng giáo dục. Ví dụ, ở trường các cô cố gắng hình thành tính kỷ luật cho trẻ nhưng về nhà bố mẹ lại nuông chiều quá cũng không được.

Nói về hành vi nhốt trẻ vào tủ của giáo viên, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ đánh giá là sự việc rất đáng tiếc đồng thời khẳng định đây là cách giáo dục không thể chấp nhận. "Hành vi như vậy là không chấp nhận được. Đây là cách giáo dục không phù hợp", ông Lê Hồng Vũ nói và cho biết sẽ yêu cầu đóng cửa và dừng hoạt động tại cơ sở này.

Nguyễn Hà