Hà Giang chưa rà soát bài thi 36 thí sinh có điểm cao bất thường

Chiều 13/6, PV Tiền Phong đã có mặt tại Hà Giang tìm hiểu thông tin liên quan sự bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của tỉnh này. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang, ngay khi nhận được công văn của Bộ GD&ĐT, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh đã ký văn bản chỉ đạo gửi Hội đồng thi rà soát lại tất cả các quy trình.

Ngay sáng 13/7, Chủ tịch hội đồng cùng thư ký làm việc, đã giao nhiệm vụ cho tất cả những người liên quan các khâu: công tác in sao, giao nhận đề, coi thi, làm phách, nhận bài, chấm... lắp ghép lại. Hội đồng sẽ lật lại toàn bộ các công việc. Tuy mai là ngày nghỉ nhưng tất cả những người liên quan phải thực hiện việc rà soát, theo đó phát hiện sai chỗ nào, trách nhiệm của ai người đó phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo sở này nói, khi chưa thực hiện rà soát, việc khẳng định có sự bất thường hay không thì không thể khẳng định được. Trước mắt, Sở GD&ĐT Hà Giang sẽ không có sự rà soát đặc biệt nào tới các bài thi của 36 thí sinh có điểm thi khối A1 cao đang được dư luận quan tâm.

Ông Ngô Duy Viễn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong (TP Hà Giang) cho biết: Năm nay phổ điểm của trường đạt được không cao (từ 85-90%). Ông Viễn cho rằng, phù hợp với mặt bằng phổ điểm chung của các trường THPT trong toàn tỉnh. Ông Viễn khẳng định, Hà Giang liên tục nhiều năm có các em đạt điểm thi cao chứ không chỉ riêng năm nay, và đã có nhiều năm Hà Giang có tới trên dưới 20 em đạt 27 điểm trở lên, thậm chí có em đạt 29,75 điểm - đỗ thủ khoa đại học.

Trao đổi với Tiền Phong, chiều 13/7, cán bộ an ninh thuộc một phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang khẳng định, lực lượng an ninh và cảnh sát tham gia giám sát và bảo vệ kỳ thi hoàn toàn đúng quy trình. Vòng một là lực lượng thanh tra của Bộ, lực lượng của Sở GD&ĐT. Vòng hai và vòng vòng ba là lực lượng an ninh, cảnh sát đảm bảo mọi trường hợp người ngoài không được vảng lai, tiếp cận.

Chiều 11/7, sau khi các hội đồng thi THPT quốc gia công bố điểm của thí sinh, trên mạng xã hội hiện xuất hiện những thông tin đặt ra nghi vấn có hay không việc có điểm thi bất thường ở tỉnh Hà Giang. Kỳ thi THPT quốc gia 2018, tỉnh Hà Giang có 5.500 thí sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 1/170 lượng thí sinh trên toàn quốc. Kết quả điểm khi khối A1 khiến dư luận bất ngờ, toàn quốc có 76 thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên, Hà Giang đã chiếm 36 em (47,37%). Ở môn Toán, số thí sinh có mức điểm từ 8-8,75 chỉ có 50 thí sinh nhưng số điểm cao hơn, tức từ 9 trở lên lại có tới 57 thí sinh. Tương tự, môn Vật lý, số học sinh có mức điểm 9 trở lên cũng có tới 65 em.

Nhóm PV