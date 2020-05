Hà Nội: Các trường mầm non tất bật vệ sinh chuẩn bị đón học sinh trở lại

Khác với các cấp học trên, bậc học mầm non có rất nhiều đặc thù. Đây là cấp học có học sinh nhỏ tuổi nhất. Chính vì vậy, nên các thầy cô cũng vất vả trong chăm sóc, dạy dỗ hơn rất nhiều.Việc vệ sinh, khử khuẩn đối với giáo dục mầm non cũng cần sự tỉ mỉ, cẩn thận và sự có cả một sự chăm chút của các giáo viên.Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng vừa tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đón các em học sinh Tiểu học, Mầm non đi học trở lại vào ngày 11/5 tới đây theo chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội.Tại buổi kiểm tra, ông Đình Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cùng bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các thành viên Ban chỉ đạo đã kiểm tra kĩ càng tất cả cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị, phòng y tế, phòng ăn… của các trường đảm bảo cho ngày học sinh trở lại.Các trường cũng chuẩn bị phương án đo thân nhiệt cho học sinh 2 lần/ngày, chuẩn bị nước sát khuẩn, khấu trang y tế, tính toán lệch giờ ra vào giữa các lớp để không tập trung quá đông học sinh.Đặc biệt mỗi trường đều bố trí phòng y tế theo quy định đề phòng trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường.Trước đó, 100% các trường Tiểu học, Mầm non thuộc quận đều đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch, Thời khóa biểu, bố trí cơ sở vật chất đảm bảo việc tách lớp phục vụ giãn cách, đảm bảo cự li an toàn theo tiêu chuẩn, vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn.Chùm ảnh giáo viên, cán bộ quản lý khối trường mầm non quận Hoàn Kiếm tất bật vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh: