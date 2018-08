Hai cán bộ bị bắt trong vụ sửa điểm thi tại Hòa Bình là ai?

Chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANÐT) - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ðỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) - Phó Hiệu trưởng Trường THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy và Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981) - chuyên viên Phòng Khảo thí - Sở GD&ÐT tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, ngày 2/8, Cơ quan ANÐT Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Ðiều 356 - Bộ luật Hình sự để điều tra về hành vi có dấu hiệu làm sai lệch kết quả của các thí sinh khi chấm thi. Viện KSND tỉnh Hòa Bình sau đó đã chuyển vụ án này tới Cơ quan ANÐT - Bộ Công an để làm rõ.

Cũng trong chiều 3/8, tổ công tác gồm hai cán bộ thuộc Cơ quan ANÐT - Bộ Công an phối hợp cùng đại diện Viện KSND Tối cao khám xét nhà ông Nguyễn Khắc Tuấn, trú tại tổ 21, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình). Tham dự buổi khám xét có đại diện công an phường Tân Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố chứng kiến tuy nhiên ông Tuấn vắng. Ðược biết, nhà Nguyễn Khắc Tuấn cũng là nơi trọ của Ðỗ Mạnh Tuấn trong suốt quá trình chấm thi và khi lên Sở GD&ĐT công tác. Sau một giờ khám xét, cơ quan điều tra mang theo một số tài liệu đựng trong vali.

Theo người dân địa phương, ông Nguyễn Khắc Tuấn thỉnh thoảng tham gia đánh bóng chuyền cùng người dân địa phương. Sau khi báo chí đăng tải, mọi người mới biết và bàn tán xôn xao về việc ông Tuấn liên quan nghi án gian lận điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.

Nguyễn Hoàn - Nghiêm Huê