Hai thanh tra chấm thi tại Hà Giang tự ý vắng mặt trong buổi quét bài

Theo quy chế thi THPT quốc gia, mỗi hội đồng thi tại các địa phương đều phải có thanh tra của Bộ GD&ĐT về cắm chốt trong quá trình coi và chấm thi.

Tuy nhiên, do Bộ GD&ĐT không có đủ người, nên phải điều động thêm cán bộ của các trường đại học, mỗi trường 2 người, để làm nhiệm vụ thanh tra. Theo đó, có 2 cán bộ tên là Nguyện (tổ trưởng) và Huy (thành viên) được Trường ĐH Tân Trào cử lên Hà Giang để thanh tra việc chấm thi với tư cách là thanh tra do Bộ G&ĐT điều động.

Văn bản này ghi rõ: qua báo cáo giải trình ngày 14/7 của hai đồng chí và kết quả theo dõi của Đoàn thanh tra, các đồng chí này đã thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại Hà Giang từ ngày 28/6 đến ngày 9/7. Qua thanh tra cũng đã phát hiện và kiến nghị về kế hoạch của Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm chưa đúng quy chế thi. Ban chấm thi cũng đã thực hiện kiến nghị của Tổ thanh tra cắm chốt số 6.

Theo thanh tra của Bộ GD&ĐT, 2 cán bộ này có mặt từ ngày đầu Hà Giang chấm thi, nhưng đến sáng 2/7 thì bỏ nhiệm vụ để về Trường ĐH Tân Trào, mà theo báo cáo lý do là về trường ĐH Tân Trào họp theo yêu cầu của Hiệu trưởng nhưng không báo cáo Trưởng đoàn thanh tra.

Tuy nhiên họ không báo cáo Thanh tra Bộ GD&ĐT về việc này và Sở GD&ĐT Hà Giang cũng không cho Thanh tra Bộ biết.

Và dù vắng mặt 2 thanh tra do Bộ điều động nhưng Ban Chấm thi của Hội đồng thi tỉnh Hà Giang vẫn tiến hành quét bài thi trắc nghiệm.

Theo quy định, cán bộ thanh tra do Bộ GD&ĐT điều động có nhiệm vụ giám sát chung quy trình chấm thi, còn việc phải giám sát toàn bộ quá trình chấm do thanh tra của Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, thanh tra do Bộ GD&ĐT điều động vẫn phải làm việc liên tục, không được phép vắng mặt bất cứ lúc nào trong suốt quá trình chấm thi.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Huy Bằng cho rằng, cơ quan điều tra nếu cần cũng sẽ làm rõ việc vắng mặt của 2 thanh tra này trong thời gian chấm thi trắc nghiệm liệu có liên quan gì đến sai phạm trong chấm thi của Hà Giang, xem có sự cấu kết hay chỉ là vô tình để đưa ra kết luận.

Sáng 18/7, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Ban lãnh đạo Trường ĐH Tân Trào yêu cầu kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với 2 cán bộ này.

