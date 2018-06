Hàng ngàn thí sinh Cà Mau, Bạc Liêu đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Cà Mau

Chiều ngày 24/6, có 9.324 thí sinh đến điểm thi để học qui chế tại 15 điểm thi, 392 phòng thi đặt tại các trường THPT và THCS tại các huyện và thành phố Cà Mau. Trong đó, học sinh lớp 12 năm học 2017-2018 có 8951 thí sinh, hệ GDTX có 373, thí sinh tự do 108, đã tốt nghiệp THPT thi để xét vào đại học, cao đẳng, trung cấp là 452.

Điểm thi dành cho thí sinh GDTX với đặt tại Trường THCS Võ Thị Sáu, phường 6 và điểm thi dành cho thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp đặt tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (thành phố Cà Mau).

Đây là cụm thi 63, do Sở GD- ĐT Cà Mau chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với 1.250 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi gồm Sở GD-ĐT cử 740 người, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cử 230 người, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường cử 210 người, Công an tỉnh, các huyện, thành phố cử 69 người.