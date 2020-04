Hàng nghìn giáo viên ở Nghệ An bị nợ lương từ tháng 1 đến nay.

Quảng cáo

Từ khi trường học các cấp đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 đến nay gần 3 tháng, có 22 lao động đã bị chấm dứt hợp đồng và các trường ngoài công lập chưa có phương án về việc hỗ trợ lương cho cán bộ, giáo viên.



Các trường thuộc khối giáo dục ngoài công lập báo cáo, nguồn thu chủ yếu từ học phí của học sinh. Tuy nhiên, nhiều tháng nghỉ vì dịch bệnh, các trường không có nguồn thu để trả lương và các chi phí phát sinh khác.

Do đó, Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã báo cáo, đề xuất Chính phủ đưa danh sách giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT vào diện được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Đồng thời, kiến nghị được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian cán bộ, giáo viên không có việc làm, mất thu nhập. Đề nghị Công đoàn giáo dục Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động tại các cơ sở giáo dục để họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cũng báo cáo, từ khi trường học các cấp đóng cửa để phòng dịch COVID-19, đã có 17.580 giáo viên, nhân viên của hơn 1.300 nhà trẻ, trường mầm non, tiểu học, THPT ngoài công lập, không được hỗ trợ tiền lương.

Cụ thể, toàn Hà Nội hiện có 45,8 nghìn giáo viên, nhân viên các cấp bậc làm việc ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trong số đó, số giáo viên, nhân viên làm việc ở các nhóm trẻ mầm non không được hỗ trợ lương nhiều nhất (16.000 người); khoảng 14.000 giáo viên, nhân viên được hỗ trợ dưới 50% lương.

Mất việc, không có thu nhập, nhiều giáo viên đã phải đi làm thuê, bán hàng ở chợ hay có trường tổ chức kéo lưới thu tôm, cá để bán lấy tiền trả lương giáo viên.

Hà Linh