Hàng vạn học sinh miền Trung lỡ hẹn ngày khai trường

Nơm nớp lo mưa

Tại Thông báo khẩn số 1621/SGD&ĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An gửi tới các trường và các Phòng Giáo dục và Đào tạo vào sáng hôm qua, 4/9, về việc tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020, Sở “đề nghị các trường xem xét lùi ngày khai giảng vì mưa lũ. Các trường học ở thành phố Vinh phải khai giảng trong nhà đa chức năng và cắt phần hội, chỉ tổ chức phần lễ. Nếu nước ngập sâu các tuyến đường thì những học sinh nào nằm trong vùng bị cô lập sẽ không phải tham dự”, bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết.Tại thị xã Cửa Lò, ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng GD&ĐT cho biết, nếu ngày 5/9 trời tiếp tục mưa, sẽ tổ chức lễ khai giảng trong nhà đa chức năng. Trừ trường hợp mưa bão lớn, nguy hiểm mới có phương án hoãn hoặc không tổ chức khai giảng.

Các huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu của Nghệ An những ngày qua có mưa nhỏ đến mưa vừa. Ông Lữ Quang Hà, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quế Phong cho hay: “Mưa liên tục dẫn đến sạt lở ở một số nơi. Trong đó có 2 trường học bị đất núi sạt lở gây thiệt hại là Trường Mầm non Nậm Giải bị đổ tường bao quanh trường và Trường Tiểu học Tri Lễ 4 bị đất đá trên núi sạt lở xuống cạnh 2 phòng học”. Trường Tiểu học Tri Lễ 4, nơi “tột cùng Nậm Tột” với loạt phóng sự đăng trên Tiền Phong ba năm trước là ngôi trường khó khăn nhất của huyện Quế Phong đến nay vẫn khó khăn về con đường, không trạm y tế, không chợ. Tri Lễ 4, nơi quanh năm mây mù bao phủ, chỉ có 44 giáo viên nam ngày đêm cắm bản ở Mường Lống và 5 điểm Huôi Xái 1, Huôi Xái 2, Muôi Mới 1, Huôi Mới 2 và Nậm Tột. Thầy Thò Bá Sinh, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Tri Lễ 4 kể: “Tối 2/9, mưa to liên tiếp gây sạt lở xuống bên tường lớp học. Tuy không gây thiệt hại lớn đến cơ sở vật chất, lớp học không bị hư hại nhưng các thầy phải dọn dẹp vệ sinh, giải tỏa một lượng đất đá lớn rất vất vả. Nếu mưa kéo dài sẽ gây nguy cơ mất an toàn cho thầy và trò”.

Từ miền rẻo cao Kỳ Sơn, Phó Phòng GD&ĐT Phan Văn Thiết cho biết: “Nếu trời mưa, lễ khai giảng sẽ được tiến hành gọn nhẹ theo từng lớp, vì các trường của Kỳ Sơn không có nhà đa chức năng. Đối với các trường có nhiều điểm lẻ, việc tổ chức khai giảng có thể diễn ra trước hoặc sau ngày 5/9, mục đích tạo sự công bằng cho tất cả học sinh, để các em cảm nhận được năm học mới bắt đầu”. Mấy ngày rồi trời Kỳ Sơn âm u nhưng không có mưa lớn. Tại huyện Tương Dương, lễ khai giảng diễn ra theo đúng kế hoạch. Áp thấp nhiệt đới chỉ gây ngập lụt tại các huyện miền xuôi như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu và TP Vinh.

Lỡ hẹn

Trưa hôm qua địa bàn Hà Tĩnh mưa tiếp tục dội xuống, lũ dâng cao tại các huyện miền núi, ngập lụt tại nhiều huyện đồng bằng và thành phố Hà Tĩnh. Đầu giờ chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, ông Lê Ngọc Huấn cho biết huyện đã có công văn chỉ đạo một số trường ngập nặng không tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. “Chiều nay mưa lớn tiếp tục dội xuống, nước dâng cao ở nhiều xã. Huyện rà soát và thống nhất tất cả các trường trên địa bàn không tổ chức khai giảng”, ông Huấn nói.

Nhiều ngôi trường bị nước lũ bủa vây

Phương Mỹ, xã rốn lũ của Hương Khê mỗi khi mùa mưa kéo dài là ngập. Anh Nguyễn Văn Sáng trú tại thôn 4 cho biết đây không phải là lần đầu tiên con em trong xã “nhỡ” ngày khai giảng năm học mới: “Các em học sinh ở đây quen với việc nghỉ học dài ngày mỗi khi nước lũ tràn về. Mấy hôm nay, phụ huynh bọc sách vở mới mua cẩn thận của con em đưa cất lên nóc nhà tránh việc nước lũ cuốn trôi”. Chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới, học sinh Trường tiểu học Phương Mỹ đã luyện tập nhiều tiết mục văn nghệ. “Nghe các cô thông báo là không tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9 và sẽ dời sang hôm khác chờ nước lũ rút, các tiết mục văn nghệ bọn em tập cả tuần nay nếu không được biểu diễn thì rất buồn”, em Bùi Thị Hoa, một học sinh nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm (Hương Khê), thầy Nguyễn Ánh nói, nhà trường xác định năm nay không thể tổ chức Lễ khai giảng được vì mưa lũ. “Trường THCS Hương Lâm có hơn 500 học sinh của hai xã Hương Lâm và Hương Liên. Địa bàn hai xã sát rừng núi và sông suối nên rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường thống nhất không tổ chức Lễ khai giảng”, thầy Nguyễn Ánh cho biết. Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, cô Nguyễn Thị Minh cho hay sân trường bị ngập nước. “Đến tối ngày 4/9 xem tình hình mưa lũ thế nào, nhà trường mới xác định có hoãn Lễ khai giảng hay không”.Tại thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà…nhiều giáo viên vẫn đội mưa đến trường chuẩn bị cho công tác khai giảng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng cho biết, những địa phương nào có thể tổ chức khai giảng được thì cần làm gọn nhẹ, không kéo dài, không để học sinh ngồi dưới mưa khai giảng mà có thể linh hoạt bố trí khai giảng ở hội trường, nhà tập đa năng, mái che sân trường. “Nhà trường và phụ huynh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi khai giảng. Những đơn vị không thể tổ chức được do lũ lụt, sẽ tập trung phương án bảo vệ cơ sở vật chất, sách thiết bị dạy học, sau lũ phải khẩn trương khắc phục để sớm đi vào dạy học. Tùy vào tình hình thực tế, Sở sẽ có chỉ đạo cho những đơn vị này ngay khi lũ rút”, ông Dũng nói. Ngày 4/9, Hà Tĩnh có 18 xã huyện Hương Khê bị ngập lụt, trong đó có 6 xã bị cô lập gồm Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ; huyện Hương Sơn có 6 xã bị ngập do mưa lũ.