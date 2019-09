“Hành trình từ trái tim” lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên

Quảng cáo

"Nhịn đói" để tiếp thu kiến thức

Sáng 16/9, “Hành trình từ trái tim – Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” diễn ra tại trường đại học Trà Vinh để trao tặng hàng nghìn quyển sách quý cho các bạn sinh viên.

Sáng sớm, hàng trăm sinh viên đã có mặt trật kín hội trường Trường đại học Trà Vinh để tham gia giao lưu với diễn giả. Trong lúc những câu hỏi thắc mắc, băn khoăn của các bạn sinh viên cứ dồn dập về phía diễn giả PGS.TS Trần Hữu Đức, Giám đốc đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend; cùng với đó là những lời giải đáp ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm và thuyết phục đã tạo nên tiếng vỗ tay làm cho hội trường trở nên sôi động cho đến cuối buổi giao lưu, gần 11 giờ 30 phút.

Ở góc cuối, cậu sinh viên chăm chú không rời mắt dõi theo từng hành động, lời nói của diễn giả. Đó là Nguyễn Đức Sang, sinh viên năm 1 ngành Y Dược Đại học Trà Vinh. Sang từ quê Kiên Giang lên đây học được hơn tháng nay. "Sáng chưa ăn gì cả vô đây định ngồi chút rồi đi ăn nhưng nghe thầy giảng cuốn hút, em học được nhiều kiến thức bổ ích nên ngồi luôn cho đến giờ mặc dù rất đói", Sang nói.

Tại buổi giao lưu, PGS.TS Trần Hữu Đức, Giám đốc đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như Bill Gates, Albert Einstein, Chung Ju – Yung. Qua những câu chuyện sống động về các danh vĩ nhân, PGS.TS. Trần Hữu Đức đúc kết về thông điệp mà “Hành trình từ Trái tim” mong muốn gửi gắm đến hàng chục triệu bạn thanh niên trên đất nước Việt Nam, đó là: “Sự hùng mạnh của một quốc gia không phải phụ thuộc vào diện tích lớn nhỏ, không phải phụ thuộc vào dân số ít nhiều và cũng không phải phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên giàu nghèo. Mà sự hùng mạnh toàn diện của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản: Độ lớn của Khát vọng, Chí hướng của quốc gia; Trí huệ, sự Minh triết của quốc gia; Sự đoàn kết toàn diện của quốc gia.

Đoàn xe chở tri thức tận vùng sâu vùng xa miền sông nước

Với cậu sinh viên quê Kiên Giang, đây là lần đầu tiên bị cuốn hút, thuyết phục bởi diễn giả đến thế. "Bởi vì, những câu chuyện tuy là của các nhà nổi tiếng, vĩ đại thế giới nhưng bài học rút ra đâu đó có mình trong đó nên cố gắng nán lại cho đến cuối", Sang bộc bạch.

Bạn Nguyễn Trọng Đạt, đang học Cao đẳng Dược băn khoăn là học chuyên ngành với lửa đam mê ca hát lại không trùng khớp nhau. Như vậy nên chọn cái gì là phù hợp?. Đạt vừa dứt lời, ngay lập tức có nhiều cánh tay giơ lên muốn giải đáp băn khoăn này. PGS.TS Trần Hữu Đức mời bạn Phương Thảo nói lên quan điểm của mình. Vận dụng kiến thức từ diễn giả vừa trình bày, Phương Thảo nói ngắn gọn: Bạn cần phải biết "năng lực lõi" của mình là gì, mê ca hát hay ngành Dược. Lúc này, Đạt dần nhận ra năng lực lõi của mình. Kết vấn đề này, PGS.TS Trần Hữu Đức khuyên Đạt vẫn cứ tiếp tục việc học, còn đam mê cứ cháy hết mình, làm sao cho cân bằng giữa 2 thứ này. "Khi thỏa đam mê ca hát sẽ làm cho con người hưng phấn, giúp cho công việc tốt hơn và công việc chuyên môn tốt thì sẽ có tinh thần để phát huy tài năng ca hát", PGS.TS Trần Hữu Đức kết buổi giao lưu.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Ông Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trường Đại học Trà Vinh cho biết, trong bối cảnh hội nhập và thực hiện hợp tác quốc tế, Nhà trường rất mong muốn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên - học sinh của Trường. "Các bạn cần tăng cường rèn luyện các kĩ năng, nhất là kĩ năng liên quan đến khởi nghiệp. Môi trường khởi nghiệp trong Trường tốt sẽ có tác động lớn để sinh viên ra trường nhanh chóng khởi nghiệp. Việc tổ chức những chương trình về khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên tại trường với chúng tôi là hết sức ý nghĩa", ông An nói.

Tuy nhiên, ông An cho rằng, thực tế hiện nay nhiều sinh viên ra trường còn tâm lý làm thuê hơn làm chủ, kỳ vọng vào cơ quan nhà nước để làm trong khi khối công thì đang tinh giảm biên chế. Câu hỏi được đặt ra là tại sao các bạn không tự làm chủ, không tự khởi nghiệp?. Bởi vì, khởi nghiệp không nhất thiết là bắt đầu ngay với những điều lớn lao, mà nhiều khi là từ những trăn trở, những ý tưởng mới để giải quyết vấn đề thường nhật. Điều gì khiến các bạn mong muốn nhất, trăn trở nhất sẽ khuyến khích các bạn tìm tòi, sáng tạo mãnh liệt nhất.

Theo ông An, sách không phải ai cũng quan tâm, thậm chí nhiều doanh nghiệp cho rằng việc đọc sách hay học từ sách chỉ mang tính chất lý thuyết mà họ đòi hỏi thực dụng. "Tập đoàn Trung Nguyên Lagend quan tâm chuyện này là vô cùng ý nghĩa. Bởi vì, khi làm bất cứ thứ gì thì ít nhất phải có phương pháp luận, kiến thức từ những quyển sách này sẽ soi sáng đường cho mình đi, còn nếu tự động làm hay chờ may mắn sẽ dễ thất bại", ông An nhấn mạnh.

Nói về 5 quyển sách quý do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại dành tặng cho thanh niên. Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trường Đại học Trà Vinh cho rằng, nguồn tri thức quý giá này sẽ giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên; đồng thời, làm cho các bạn tự tin hơn và đây cũng là tài liệu quý báo để thực hiện lồng ghép vào công tác đào tạo của trường.

