Học Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế ngay tại Việt Nam: Xu hướng mới nhiều sức hút

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế với bằng cấp từ những trường đại học danh tiếng vì thế trở thành lựa chọn học tập hàng đầu cho người trẻ Việt.

Bức thiết nhu cầu “chuẩn hóa” nhân lực ngành kinh tế - quản trị

Bên cạnh những ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt với việc Hiệp thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU được phê chuẩn, tạo nền tảng vững chắc để đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước EU. Đây cũng là một trong hai hiệp định có phạm vi cam kết rộng nhất mà Việt Nam tham gia (cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP), mở ra nhiều triển vọng cho Việt Nam đón đầu cuộc phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch.

Thế giới ngày càng “phẳng” - trong mục tiêu tiến tới những thị trường chung, nhân lực ngành kinh tế Việt Nam - mà trước hết là nhân lực ngành Quản trị kinh doanh - càng cần “chuẩn hóa” nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển, đồng thời đủ sức cạnh tranh công bằng với nhân lực từ các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là lý do để nhiều trường đại học lớn của Việt Nam thực hiện kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, triển khai các chương trình hợp tác đào tạo ngay tại Việt Nam và trao đổi, chuyển tiếp quốc tế,... - những giải pháp để nhanh chóng tiệm cận giá trị giáo dục quốc tế trong nhóm ngành trụ cột này.

Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế - cầu nối đưa người trẻ Việt vươn tầm

Đối với những bạn trẻ yêu thích nhóm ngành kinh tế - quản trị, mong muốn làm việc ở những công ty, tập đoàn đa quốc gia hay thăng tiến đến các vị trí quản lý cao cấp, chương trình Cử nhân QTKD tại các trường đại học Hoa Kỳ, Anh quốc, Australia,... từ lâu đã là lựa chọn được ưu tiên. Giá trị nổi bật nhất của những nền giáo dục này là tính chất thực tiễn, chú trọng phát triển kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng bổ trợ cho sinh viên.

Sinh viên chương trình Cử nhân QTKD quốc tế do ĐH Lincoln (Hoa Kỳ) hợp tác với ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Chẳng hạn, sinh viên chương trình Cử nhân QTKD của trường Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) được khuyến khích trao đổi, tương tác, trình bày ý kiến cá nhân thông qua hình thức nghiên cứu case study, với kho học liệu cập nhật liên tục từ tình hình kinh tế Hoa Kỳ và thế giới. Qua đó, sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức quản lý chuyên sâu mà còn có khả năng giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp, góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý.

Một giá trị nổi bật khác là tính chất liên ngành trong chương trình đào tạo nhằm xây dựng cho sinh viên nền tảng vững vàng, dễ dàng ứng phó với những nguy cơ không thể tránh khỏi trong nền kinh tế nhiều biến động. Hiểu biết về địa lý kinh tế, xu thế kinh tế hiện đại hay đàm phán đa văn hóa,... là những điểm cộng đắt giá trong thời đại toàn cầu hóa, tạo nên bản lĩnh một quản lý cấp cao.

Chọn chương trình “du học tại chỗ”, trải nghiệm quốc tế ngay tại Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới chịu nhiều biến động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đặc biệt ở những quốc gia được coi là điểm đến lý tưởng của du học sinh như Hoa Kỳ hay các nước châu Âu..., một chương trình hợp tác quốc tế ngay tại Việt Nam được xem là lựa chọn phù hợp - để vừa học tập theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo an toàn, có thêm thời gian hoàn thiện hành trang du học trước khi chuyển tiếp sang học tập ở nước ngoài.

Các chương trình đào tạo quốc tế ngay tại Việt Nam - hình thức “du học tại chỗ” với ưu thế vượt trội trong bối cảnh Covid-19

Một số chương trình nổi bật có thể kể đến là Cử nhân QTKD Lincoln (Hoa Kỳ), do ĐH Lincoln và ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) hợp tác triển khai; Cử nhân QTKD Gloucestershire (do ĐH Gloucestershire và ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM triển khai); Cử nhân QTKD ĐH Mở Malaysia (do ĐH Mở Malaysia và HUTECH triển khai),... Điểm chung của các chương trình này là đều học tập ngay tại Việt Nam, trong môi trường đại học hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế đã được đối tác nước ngoài công nhận và nhận bằng Cử nhân quốc tế có giá trị toàn cầu. Hình thức “du học tại chỗ” với sự đồng hành của các trường đại học uy tín tại Việt Nam còn đảm bảo cho sinh viên được hỗ trợ chuyển tiếp sang học tập ở nước ngoài dễ dàng, an toàn hơn, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực như dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến du học sinh hiện tại.

