Học sinh miền Trung đón đầu cơ hội học tập chuẩn quốc tế

Có đầy đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sĩ, bao gồm: hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn, IEC Quảng Ngãi dự kiến sẽ khánh thành và được đưa vào sử dụng vào tháng 5-2019, phục vụ gần 7.000 học sinh ở các cấp từ mầm non đến lớp 12, gồm: 1.200 học sinh Trường mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA), 3.000 học sinh Trường hội nhập quốc tế iSchool, 1.400 học sinh Trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UK Academy), 720 học sinh Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA).