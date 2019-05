Học sinh nào đủ điều kiện tuyển thẳng vào Đại học Quốc Gia TPHCM

Năm 2019, trường Đại học Quốc gia TPHCM tuyển sinh khoảng 16.000 sinh viên. Theo đó, phương thức tuyển sinh gồm:

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD-ĐT;

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia;



- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức cho nhóm ngành/ngành;



- Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế và các phương thức khác tại các đơn vị.



Cũng trong năm 2019, ĐH này sẽ tuyển sinh thêm 3 ngành học mới tại phân hiệu ở Bến Tre gồm: quan trắc và bảo dưỡng kết cấu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, năng lượng tái tạo.



Năm 2019 kỳ thi đánh giá năng lực được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức 2 đợt: đợt 1 vào ngày 31/3/2019 và đợt 2 vào ngày 7/7/2019.



Các đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ dành từ 25-40% chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi này. Ngoài ra, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng khuyến khích và sẵn sàng hỗ trợ các trường ĐH, CĐ ngoài hệ thống sử dụng kết quả kỳ thi này như một phương thức tuyển sinh tại trường mình.



Theo thông báo mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc Gia thành phố sẽ thực hiện việc xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi của 21 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, nằm trong top 100 trường có điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia cao nhất nước trong vòng 3 năm qua.



Cụ thể: khu vực quận 1 có Trường trung học phổ thông Trưng Vương, Lương Thế Vinh và Bùi Thị Xuân,Trần Đại Nghĩa; khu vực quận 3 có trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai;



Khu vực quận 5 có Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường trung học Thực hành – Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Khai Nguyên, Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình); Trường trung học phổ thông Gia Định (quận Bình Thạnh);



Khu vực quận 10 có Trường trung học phổ thông Nguyễn Du và Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến;



Trường trung học phổ thông Trần Phú (quận Tân Phú); Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền (quận 11); Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp);



Trường tư thục Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình); Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn); Trường trung học phổ thông Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) và Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức).



Điều kiện để được xét tuyển thẳng: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm nay, là học sinh giỏi của những trường nói trên trong 3 năm học trung học phổ thông, hoặc là thành viên của đội tuyển trường, tỉnh hay thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, có hạnh kiểm tốt trong cả 3 năm học.



Thí sinh chỉ được xét tuyển thẳng đúng một lần, đúng vào năm tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ được đăng ký tối đa là 3 nguyện vọng, là các trường thành viên của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.



Hiện có 8 trường là thành viên, bao gồm: Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế Luật, khoa Y Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa và Phân hiệu Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh ở tại Bến Tre.



Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng là từ nay đến hết ngày 15/6/2019. Kết quả xét tuyển thẳng sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 11/7/2019.



So với năm trước, số trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc Gia đã tăng thêm 6 trường.



