Học sinh ngồi cách nhau 2 mét trong ngày đầu tới trường

Sáng 20/4, hơn 23.000 học sinh lớp 9, lớp 12 của toàn tỉnh Cà Mau quay lại trường học sau nhiều tuần lễ nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, để quay lại trường học trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, Sở GD&ĐT Cà Mau đã đưa ra nhiều quy định nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

Cụ thể, ông Ngô Minh Luân cho biết, trước khi vào trường học, học sinh được cán bộ, giáo viên đo thân nhiệt; yêu cầu học sinh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Phụ huynh đưa đón con phải đứng ngoài cổng trường và cũng phải đứng giãn cách nhau 2m.

Lớp học cũng được giới hạn không qua 20 em/lớp. Do đó, trước khi học sinh quay lại trường học, các nhà trường phải vệ sinh trường lớp, phân chia lại danh sách lớp học phù hợp. Học sinh được bố trí ngồi theo hình chữ Z để đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m. Trong giờ học các em vẫn phải đeo khẩu trang, giờ ra chơi không được ra ngoài tụ tập ở sân trường. Các hàng quà vặt không được phép mở cửa, trường học cũng không tổ chức chào cờ.

Quay trở lại trường học sớm nhất cả nước, Cà Mau chỉ tập trung dạy học cho học sinh lớp 9 và lớp 12 để các em chuẩn bị thi tuyển lớp 10 và thi THPT quốc gia 2020. Nếu dịch bệnh kiểm soát tốt, học sinh các khối còn lại sẽ quay lại trường học từ đầu tháng 5.

Theo đó, học sinh lớp 9 sẽ được học các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn; Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

Khối 12 học các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn; Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau, trong ngày đầu tiên học sinh khối 9 vắng 246 em, khối 12 vắng 48 em. So với ngày thường, thì con số vắng như vậy là nhiều. Có thể do ngày đầu tiên đi học lại vẫn còn phụ huynh lo lắng, băn khoăn. Nhà trường sẽ cho giáo viên gọi điện trao đổi với gia đình tìm hiểu lý do.

Cùng với Cà Mau, trong hôm nay, Thái Bình là địa phương đã cho học sinh quay lại trường học. Ngày mai, Thanh Hoá cũng quyết định mở cổng trường.

