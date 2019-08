Học sinh nói không với đồ uống có cồn

Quảng cáo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Công tác chính trị tư tưởng học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tai nạn giao thông ở nước ta đã giảm mạnh cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đạt được những kết quả quan trọng.



Tuy nhiên, tai nạn giao thông (TNGT) vẫn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, hàng năm cả nước có trên 8.000 người tử vong, hàng ngàn người bị thương tật vĩnh viễn do TNGT, mà không ít trong số đó là trẻ em, học sinh bị tai nạn liên quan đến rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, để lại hậu quả đau xót cho bản thân, gia đình và xã hội.





Học sinh phát biểu hưởng ứng chương trình

Do đó, giải pháp quan trọng là chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lứa tuổi đang hình thành nhân cách, lối sống sẽ giúp các em có hành vi ứng xử đúng đắn cho bản thân và cộng đồng, bảo vệ các em về mặt thể chất và trí tuệ, đảm bảo việc học tập, giảm thiểu những tác động tiêu cực do lạm dụng rượu, bia.Học sinh nói riêng, tuổi trẻ nói chung chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, đặc biệt là đối với học sinh Trung học phổ thông trước ngưỡng của bước vào học chuyên nghiệp hay học nghề hoặc đi làm thì ngay lúc này cần nhận thức, hình thành kỹ năng ứng xử chủ động, đúng đắn cho bản thân đối với việc sử dụng đồ uống có cồn nói chung và rượu, bia nói riêng, trang bị kiến thức vào hành trang cuộc sống cho chính mình.Đó là việc hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật và chủ động phòng, chống lạm dụng rượu, bia: Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trong trường học, trong giờ hành chính; Đã uống rượu, bia không lái xe; Nhắc nhở cộng đồng không sử dụng rượu, bia khi chưa đủ 18 tuổi. Theo đó mỗi học sinh còn là những tuyên truyền viên trong cộng đồng cùng thực hiện.Năm học 2019-2020 ngành giáo dục xác định tiếp tục thực hiện theo lộ trình 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra, quyết tâm khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GDĐT mà xã hội quan tâm.Phát động Chương trình “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” cho học sinh trung học phổ thông là một trong nhiều các nhiệm vụ được cụ thể hóa hành động thực hiện triệt để, quyết liệt các chủ trương, định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong năm học này.Tại lễ phát động, lãnh đạo của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành ký cam kết tham gia lan tỏa thông điệp trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2019” giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hiệp hội các doanh nghiệp rượu châu Á.

Hoa Ban