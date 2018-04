Học sinh tự tử vì áp lực: Hiệu trưởng chính thức lên tiếng

Ông Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM chính thức lên tiếng về vụ việc xảy ra đối với em T.T.C., lớp 10E3.

Ông Tín cho biết:“Theo tường trình của thầy và 2 em học sinh chứng kiến, lúc 5h15, các thầy giáo nội trú của trường phát hiện em T.T.C. đứng trên mái tôn lầu 4, dãy phòng học của trường. Các thầy cô gọi em xuống nhưng em không nghe. Thầy chủ nhiệm lớp em C. học có lên để thuyết phục nhưng em không nói gì và có ý ra gần mép mái tôn hơn”.

Ông Tín khẳng định: “Khi lên mái tôn, một học sinh tiến lại gần, em C. cũng đi vào vài bước và dừng lại ở khoảng cách 3 mét. Bạn khuyên C. đi xuống nhưng C. không trả lời, chỉ ngồi khóc rồi cười. Sau đó C. bất ngờ lùi lại, quay đầu rồi chạy tới phía trước mép tôn, lao mình xuống đất”.

Sau đó, nhà trường đã đưa em C. tới bệnh viện đa khoa Mỹ Đức gần đó cấp cứu. “Ngay lập tức các thầy đưa em C. đi bệnh viện cấp cứu. Nhà trường có báo ngay cho công an phường và Công an quận. Công an tới và đi xem hiện trường, yêu cầu những người chứng kiến viết tường trình”, ông Tín thông tin thêm. Ông Tín tiết lộ: "Lý do em C. tự tử chính là vì áp lực từ việc học tập. Bên công an cũng yêu cầu nộp cuốn sổ có ghi thư tuyệt mệnh của em C. Nội dung thư nêu rõ do áp lực trong học tập và áp lực từ gia đình muốn em C. có điểm số tốt hơn để đạt giỏi".

Ông Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng về vụ việc. Cũng theo ông Tín, buổi chiều xảy ra sự việc, nhà trường đã cùng với gia đình tới Đội điều tra Công an quận Tân Bình. Tại đây gia đình đã được đọc thư của em C. và không trách cứ gì nhà trường. Sau khi làm đủ các thủ tục, 17h30 Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã cho phép nhà trường và gia đình đưa em về quê tại Đắk Lắk làm lễ và chôn cất vào ngày hôm sau. Chia sẻ với PV, ông Tín khẳng định: “Sự việc xảy ra nằm ngoài mong muốn, nhà trường rất đau lòng. Trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập tại đây chứ không hề tạo áp lực. Học sinh của trường đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Các em có ý thức rất cao trong việc học tập và rèn luyện tại trường. Sau sự việc, các em học sinh trong trường đã ổn định tâm lý, việc học tập diễn ra bình thường”. Áp lực học tập khiến học sinh nhảy lầu, thắt cổ tự tử Nam sinh lớp 10 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử; Nữ sinh lớp 11 tự tử để lại 5 bức thư tuyệt mệnh hay nữ sinh lớp 7 để lại lá thư tuyệt mệnh rồi thắt cổ tự tử là những vụ đau xót xảy ra trong trường học mà nguyên nhân từ áp lực trong học tập. Áp lực học tập, nam sinh tự tử ngay trong sân trường Nam sinh trường Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình, TP.HCM, để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối nên nhảy lầu tự tử.

Theo Người đưa tin