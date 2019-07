Hội đồng Anh và 25 năm IELTS tại Việt Nam

Tại Việt Nam, IELTS không chỉ dành cho những người có mong muốn tìm kiếm cơ hội học tập, làm việc hay định cư ở nước ngoài mà từ vài năm trở lại đây, IELTS còn được công nhận rộng rãi hơn trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, là chứng chỉ tiếng Anh được công nhận làm điểm tốt nghiệp trung học phổ thông hay được chấp nhận như một trong những điều kiện để xét tuyển đầu vào cho nhiều chương trình học chất lượng cao ở bậc đại học.

(Phóng viên VnExpress đã có) Cuộc trò chuyện với bà Donna McGowan, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam, đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS quốc tế với hơn 80 năm kinh nghiệm tổ chức thi IELTS cùng nhiều bài thi quốc tế khác sẽ cho độc giả một cái nhìn tổng quan hơn về bài thi này, tại sao IELTS lại ngày càng trở nên phổ biến như vậy cũng như chia sẻ về những nỗ lực mà Hội đồng Anh đang thực hiện để giúp mang lại nhiều cơ hội hơn cho người dân Việt Nam, thông qua tiếng Anh và bài thi IELTS.

IELTS trên toàn thế giới được hỗ trợ bởi Mạng lưới Hỗ trợ IELTS Chuyên nghiệp (IELTS Professional Support Network). Đây là hệ thống tuyển dụng, đào tạo, chuẩn hóa và giám sát các giám khảo. Mạng lưới Hỗ trợ Chuyên nghiệp này được điều hành và quản lý bởi cả Hội đồng Anh và IDP IELTS Australia Pty Ltd. Với tư cách là nhà đồng sở hữu bài thi IELTS, Hội đồng Anh và IDP IELTS Australia Pty Ltd cùng chia sẻ đội ngũ giám khảo tại nhiều trung tâm và địa điểm. Tất cả các giám khảo IELTS đều phải vượt qua những đợt tập huấn như nhau được thực hiện bởi chuyên gia đào tạo giám khảo chuyên nghiệp. Việc đào tạo này giúp các giám khảo áp dụng các tiêu chí đánh giá một cách chính xác và tin cậy để đảm bảo sự nhất quán trong việc chấm thi tại tất cả các trung tâm khảo thí IELTS được quản lý bởi Hội đồng Anh và IDP IELTS Australia Pty Ltd.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm đó là về đội ngũ giám khảo chấm thi IELTS. Theo như bà vừa chia sẻ thì các giám khảo khác nhau sẽ khó có thể có sự không nhất quán trong việc đánh giá và cho điểm thí sinh?

Điều này là không thể. Như chúng tôi đã nói ở trên, để đảm bảo các tiêu chuẩn chấm thi được đánh giá một cách chính xác, tin cậy và nhất quán tại tất cả các trung tâm tổ chức thi IELTS, tất cả các giám khảo chấm thi IELTS đều phải vượt qua những đợt tập huấn theo qui định. Ngoài ra, trong qui định cũng sẽ có những đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất và kiểm định ngẫu nhiên để đảm bảo tính khách quan và đồng đều trong việc chuẩn hóa và giám sát các giám khảo, và với chuẩn chung này, các giám khảo chấm thi ở trung tâm này cũng có thể làm giám khảo ở các trung tâm tổ chức thi khác. Các giám khảo sẽ không nhất thiết phải ở một trung tâm mà họ thường có xu hướng dịch chuyển sau một thời gian ở trung tâm này hoặc tới với một quốc gia khác.