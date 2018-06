Hôm nay, Hà Nội in sao đề thi THPT quốc gia 2018

PGS Trần Văn Tớp, Hiệu phó ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, kỳ thi THPT quốc gia 2018, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức in sao đề thi giúp Sở GD-ĐT Hà Nội.

Hôm nay (14/6), ĐH Bách khoa Hà Nội bắt đầu in sao đề thi THPT quốc gia 2018 cho toàn cụm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội.



Năm nay, số thí sinh đăng ký thi ở cụm này tăng hơn 6.500 em so với năm trước (từ khoảng 73.000 lên 79.625), khiến số lượng bài thi tăng cao.

"Hiện việc bảo mật được thực hiện chu đáo dựa trên đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, có người có kinh nghiệm hàng chục năm, với quy trình giảm thiểu sai sót ít nhất có thể. Tuy nhiên, hàng triệu tờ giấy khi in ra không thể tránh sai sót, vì vậy trường thường có số lượng đề dự trữ (năm ngoái 10%).", PGS Trần Văn Tớp.

Tại nơi in sao đề thi, nhân viên được cách ly, bữa ăn được cung cấp qua một cửa duy nhất là thanh tra của Sở GD-ĐT và Công an PA83, vòng ngoài có an ninh, y tế, công an phường, quận. Tất cả điện thoại di động, máy tính xách tay, iPad... được thu giữ, để bên ngoài.

Cụ thể, tổng số nhân viên thực hiện công tác in sao đề năm nay gần 100 người cả vòng trong lẫn vòng ngoài, trong đó vòng trong (vùng lõi) được cố định, vòng ngoài có thể làm theo ca kíp.

Ở vòng lõi, các cán bộ trực tiếp in sao đề sẽ làm việc và sinh hoạt trong căn phòng kín, suốt thời gian từ lúc bắt đầu in sao đến kết thúc kỳ thi. Căn phòng này có duy nhất cửa ra vào, luôn được khóa, chìa khóa do một cán bộ công an Hà Nội (PA83) giữ.

Cán bộ làm việc ở vòng "lõi" không thể liên lạc với bên ngoài. Nếu có thông báo đều do Trưởng ban in sao đề thi trực tiếp trao đổi miệng với cán bộ công an ở vòng hai.



Tại vòng hai, cán bộ PA83 và Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội luôn túc trực 24/24h.

Ở vòng ngoài cùng, các nhân viên hậu cần, y tế cũng được kiểm soát nghiêm ngặt của công an phường, bảo vệ trường.

Mọi việc từ vận chuyển đồ ăn, bổ sung vật tư in ấn vào bên trong khu vực "lõi" đều có sự giám sát của công an. Thậm chí, rác thải trong khu vực này cũng chỉ được chuyển ra ngoài sau khi kết thúc kỳ thi.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho việc in sao đề, PGS Tớp cho hay, toàn bộ được thực hiện bằng những máy móc chất lượng cao. Mỗi máy có thể in được 2 triệu tờ giấy, độ bảo mật rất cao theo các vòng trong ngoài khác nhau.

Khoảng 4-5 tấn giấy, tương đương 2 ô tô tải được sử dụng để in sao đề thi và dự trữ thêm khoảng 1,5 triệu tờ giấy nữa để đề phòng sai sót.

Được biết, Sở GD-ĐT Hà Nội ngoài việc yêu cầu dành số lượng đề dự trữ còn điều động phương án xử lý nếu công tác in sao đề có sai sót. Khi thí sinh đã vào phòng thi, phát hiện đề có sai sót, trưởng điểm thi sẽ xử lý theo tình huống cụ thể chẳng hạn như bóc đề dự trữ thay thế.

Mỗi môn thi có lượng đề dự trữ khoảng 2 túi đề. Tổng số đề dự trữ của mỗi điểm thi tương đương với 10%.

Thời gian dự kiến in sao đề thi diễn ra trong vòng khoảng 10 ngày, tức muộn nhất chiều 22/6 hoặc sáng 23/6 ĐH Bách khoa Hà Nội phải in xong.

Trước đó, Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố thuộc danh mục bí mật nhà nước nên khâu ra đề cũng như sao in đề được bộ đặc biệt chú trọng.



Tất cả địa điểm sao in đề thi đều được bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn suốt thời gian làm đề thi đến hết thời gian thi môn cuối cùng. Các thành viên tham gia làm đề đều phải cách ly triệt để với bên ngoài tới khi kết thúc môn thi cuối cùng.

Châu Anh (tổng hợp)