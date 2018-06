Hôm nay, Hà Nội niêm yết kết quả thi vào lớp 10 tại các trường

Ghi nhận chung tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 23/6, hầu hết phụ huynh đều đã biết được kết quả thi từng môn của con em mình.

Có con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), chị Nguyễn Thị Hằng cho hay ngay từ cuối giờ chiều qua, 22/6, gia đình đã tra cứu được điểm thi của con gái sau khi có thông tin về việc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10. Theo chị Hằng, so với cách đây 3 năm con gái đầu của chị cũng thi vào lớp 10 thì việc tra cứu điểm thi năm nay thuận lợi hơn rất nhiều. Vì có nhiều cách để tra cứu hơn nên phụ huynh có nhiều lựa chọn.



Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo về cách tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 của ngành để phụ huynh, thí sinh và nhân dân biết. Để tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, phụ huynh, thí sinh có thể lựa chọn, tra cứu theo một trong 4 cách sau: truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn; truy cập vào sổ liên lạc điện tử học sinh tại địa chỉ wwww.solienlacdientu.hanoi.gov.vn; liên lạc tới Tổng đài VNPT: http://vnpt.vn; truy cập vào Báo Hànộimới điện tử tại địa chỉ http://xemdiem.hanoimoi.com.vn. So với năm trước, việc truy cập để tra cứu điểm thi của thí sinh đã được thuận tiện hơn nhiều do có thêm việc cấp mã học sinh để có thể tra cứu qua sổ liên lạc điện tử.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 19h đến khoảng 22h ngày 22/6 là khoảng thời gian lượng truy cập lớn nhất, nên tại một số thời điểm đôi khi có thể xảy ra nghẽn mạng cục bộ. Tuy nhiên, về cơ bản việc truy cập vào các đường truyền để tra cứu điểm thi đều suôn sẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại, số điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT Hà Nội không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào của phụ huynh, thí sinh phản ánh về những khó khăn khi tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2018-2019.

Quang Toàn