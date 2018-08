Hơn 1 triệu học sinh TPHCM tựu trường

TPHCM nổi tiếng cả nước với áp lực về sĩ số mỗi khi đến năm học mới, đặc biệt năm nay là năm “rồng vàng” nên áp lực càng lớn hơn.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay thành phố có 1,67 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và giáo dục thường xuyên. So với năm trước, năm học này TPHCM tăng 67.000 em, trong đó bậc mầm non tăng hơn 20.000, tiểu học hơn 26.000 kế đến là bậc THCS và THPT. Tổng số giáo viên là gần 80.000 người tại 2.260 trường học.

Các em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Cửu Long, Bình Thạnh háo hức trong ngày đầu tựu trường

Các quận có số học sinh tăng nhiều nhất phần lớn là các quận tập trung đông dân nhập cư, công nhân và khu công nghiệp, nhà máy sản xuất nhiều, như tại quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Kỷ niệm ngày đầu tựu trường của một em học sinh lớp 1

Trong tuần học đầu tiên, học sinh cấp tiểu học chỉ học có một buổi. Với các em học sinh lần đầu tiên đến trường (học sinh lớp 1), các em sẽ bước vào một tuần làm quen với việc học, như các giáo viên sẽ hướng dẫn, chỉ học sinh ngồi đúng tư thế khi viết, cách cầm và đặt bút như thế nào cho đúng, cách mở từng trang sách, dạy học sinh lời ăn tiếng nói, cách xưng hô…

Về mục tiêu, năm học này TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, chú trọng việc hướng dẫn cho học sinh phương pháp tự học, nghiên cứu, phương pháp học và làm việc theo nhóm, giảm tải chương trình nhằm khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Đồng thời, ngành giáo dục của thành phố cũng sẽ đổi mới phương thức đánh giá, kiểm tra kết quả học tập, đạo đức của học sinh.

Nguyễn Dũng