Hơn 11000 thí sinh Đà Nẵng thi môn đầu tiên trong thời tiết dịu mát

Sáng nay (25/6), 11280 thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi THPT quốc gia, với môn thi Ngữ Văn đầu tiên.

Chưa tới 6h sáng, thí sinh đã đổ về các điểm thi, lực lượng công an, CSGT, các đội tiếp sức mùa thi… cũng có mặt rất sớm để đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho các thí sinh.

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), trước giờ vào phòng thi gần một tiếng đồng hồ, thí sinh đã có mặt khắp sân trường. Nhiều nhóm trao đổi, dự đoán đề , một số lại lặng lẽ xem lại bài vở trước khi vào phòng.

Thí sinh Đà Nẵng đến điểm thi từ rất sớm. Ảnh: Thanh Trần.

So với các kỳ thi trước và những ngày gần đây, thời tiết Đà Nẵng trong buổi thi đầu tiên dịu mát, nhiệt độ 27 độ, do đó thí sinh và phụ huynh đến điểm thi trong tâm trạng rất thoải mái. Chị Hoàng Thu Hương (quận Hải Châu), có con thi tại điểm trường Trần Phú, cho hay: “Hôm qua thấy trời mưa tui rất mừng, vì biết chắc hôm nay sẽ đỡ nóng bức.



Thời tiết mát mẻ thì các cháu làm bài cũng dễ chịu, thoải mải hơn, tụi tụi ngồi ngoài này đợi cũng không toát mồ hôi hột”. Các thí sinh cũng không quá lo lắng phải mang theo nước, quạt…để chống nóng trong suốt thời gian làm bài.

Năm nay, cụm thi Đà Nẵng do Sở GD&ĐT Đà Nẵng chủ trì cùng 3 đơn vị phối hợp gồm ĐH Đà Nẵng, ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng. Trong số 25 điểm thi, có 23 điểm thi cho thí sinh vừa hoàn thành chương trình lớp 12, 2 điểm thi cho thí sinh tự do. Đà Nẵng có 11280 thí sinh đăng ký dự thi, với 9.770 thí sinh thi vừa hoàn thành chương trình THPT, 943 thí sinh tự do (thi tại THPT Nguyễn Hiền và THCS Tây Sơn), 567 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên (thi tại THCS Huỳnh Thúc Kháng, THCS Nguyễn Văn Linh, THPT chuyên Lê Quý Đôn)....

Cán bộ coi thi hướng dẫn cách điền thông tin trên giấy làm bài cho thí sinh. Ảnh: Thanh Trần.

Thí sinh Đà Nẵng không phải chịu cảnh nóng nực, oi bức trong buổi thi đầu tiên. Ảnh: Thanh Trần.

Phụ huynh đợi con trước cổng trường cũng bớt nóng lòng. Ảnh: Thanh Trần. Các thí sinh đã vào phòng, khởi động mùa thi dưới thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Ảnh: Thanh Trần.

Thanh Trần