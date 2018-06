Hơn 13.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi THPT

Theo Quy chế, các thí sinh còn được tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi vào sáng ngày 25/6/2018.

Đánh giá của ban chỉ đạo thi, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi. Một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn, gây ra sạt lở, lũ quét. Do các địa phương đã chủ động có các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, nên các Hội đồngthi đã kịp thời hỗ trợ các thí sinh đến làm thủ tục dự thi theo quy định,cụ thể như sau:

Ở Lai Châu: huyệnThan Uyên có điểm thi tại Trường THPT Mường Than do mưa lớn bị đổ tường rào.Địa phương đã chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng tại Trường THCS Phúc Than cách điểm thi cũ khoảng nửa cây số. Điểm thi mới này đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Quy chế và đã sẵn sàng tổ chức thi.

Ở một số tỉnh khác như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai cũng có mưa lớn nhưng không ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Công tác tổ chức thi diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời khắc phục các ảnh hưởng do thiên tai gây ra với nỗ lực cao nhất và có các phương án cụ thể để kịp thời hỗ trợ các thí sinh dự thi theo quy định.

Ngoài một số địa phương có khó khăn nói trên, các tỉnh và thành phố còn lại tình hình thời tiết và giao thông thuận lợi cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Sáng mai 25/6, thí sinh bắt đầu bước vào môn Ngữ Văn với thời gian 120 phút, buổi chiều môn Toán, thời gian 90 phút. Tiền Phong sẽ cập nhật nhận xét đề thi và gợi ý giải đề thi ngay sau khi các môn thi kết thúc, mời bạn đọc và thí sinh đón đọc. Lịch thi như sau:

Đỗ Hợp ​