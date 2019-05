Hơn 140 học sinh chưa đến lớp sau vụ học sinh bị đâm chết tại lớp học

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, lý do các em chưa đến lớp do vẫn còn hoang mang, lo lắng sau vụ việc một đối tượng xông vào lớp học dùng dao đâm chém 5 học sinh, 1 giáo viên xảy ra trong sáng 3/5. Một học sinh bị tử vong sau vụ việc đã được người thân, bạn bè, thầy cô, chính quyền địa phương làm lễ an táng vào trưa 4/5.

Nhiều phụ huynh đề nghị ngành chức năng cần phải tuyển bảo vệ đủ năng lực, trách nhiệm; đồng thời xây dựng tường rào cao quanh trường để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên...



Ông Lê Thiên Quang - hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương cho biết, trong ngày 5/5, ban giám hiệu nhà trường và toàn bộ giáo viên của trường sẽ cùng gặp gỡ phụ huynh học sinh, tuyên truyền để phụ huynh đưa con em đến trường yên tâm học tập bình thường. Đến ngày 9 và 10/5, các em học sinh sẽ thi hết học kỳ II của năm học, phụ huynh nên động viên con em đến lớp học tập đầy đủ.

Liên quan đến vụ việc này, đến cuối ngày 4/5, cơ quan công an vẫn chưa công bố động cơ khiến hung thủ xông vào trường dùng dao đâm 5 học sinh và 1 giáo viên bị thương.

Như Tiền Phong đã đưa tin, lúc gần 9h sáng 3/5, trong giờ nghỉ giải lao, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã đột nhập, chạy lên tầng 2 của Trường tiểu học Đồng Lương, dùng dao nhọn đâm 5 học sinh ở một số lớp học và 1 giáo viên.

Hậu quả là 1 học sinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu, 4 học sinh, 1 giáo viên bị thương. Đối tượng Minh đã bị bắt ngay sau đó và đã được xác định là âm tính với ma túy. Hiện Minh đang bị tạm giữ hình sự để cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Hoàng Lam