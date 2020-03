Hơn 350.000 ý kiến đánh giá cách chống dịch các trường học ở Nghệ An

Quảng cáo

Ngày 16/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sau một ngày thực hiện Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh, học sinh về tổ chức dạy học, phòng chống dịch Covid-19 và thời gian trở lại trường học của học sinh tỉnh Nghệ An thì có khoảng 50% phụ huynh toàn tỉnh vào cho ý kiến.

Phiếu khảo sát của Sở GD&ĐT Nghệ An.

“Trong Phiếu khảo sát có 5 nội dung chính, với 22 câu hỏi bao trùm toàn diện chứ không chỉ việc xin ý kiến bao giờ học sinh trở lại trường. Tính đến chiều 15/3 (sau 1 ngày thực hiện), có 352.384 phụ huynh cho ý kiến (Mầm non: 198.057 phụ huynh; Tiểu học: 302.709 phụ huynh; THCS: 185.367 phụ huynh). Những địa bàn khó khăn như Kỳ Sơn chưa có ý kiến. Hầu hết ý kiến đều đánh giá cao công tác phòng chống dịch của Sở, Phòng và nhà trường”, ông Nguyễn Trọng Hoàn thông tin.

Cũng theo Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, việc học sinh bao giờ trở lại trường học phải căn cứ vào tình hình thực tiễn. Khối THPT đang đi học nhưng nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì cũng phải cho nghỉ.

Qua Phiếu khảo sát, Sở GD&ĐT Nghệ An muốn nắm được một cách khách quan tính phản biện của xã hội trong công tác quản lý nhà nước từ Sở đến địa phương và ngược lại. Từ đó, ngành có đánh giá khách quan về công tác quản lý, chỉ đạo cách phòng chống dịch Covid-19 ở các trường học. Ngoài ra, Sở cũng muốn nắm được kênh từ công tác quản lý học sinh ở nhà của phụ huynh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường.

Trước đó, Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Nghệ An thực hiện Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh, học sinh về tổ chức dạy học, phòng chống dịch Covid-19 và thời gian trở lại trường học của học sinh tỉnh Nghệ An. Cụ thể, phiếu khảo sát có 5 mục gồm: Công tác tuyên truyền; Công tác đảm bảo an toàn trong nhà trường; Việc quản lý học sinh khi nghỉ học của nhà trường; Việc quản lý học sinh khi nghỉ học của gia đình; Công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong thời qua. Tổng 22 câu hỏi mà phụ huynh, học sinh cho ý kiến.

Cảnh Huệ