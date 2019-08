Hơn 405 nghìn thí sinh trúng tuyển đại học 2019

Quảng cáo

Kết quả tuyển sinh đợt I, chỉ tiêu từ điểm thi THPT quốc gia là 351.154; trong đó, chỉ tiêu sư phạm là 29.765. Số trúng tuyển sau lọc ảo là 405.193 đạt 115% chỉ tiêu; trong đó, trúng tuyển sư phạm là 18.536.



Kết quả tuyển trước đợt I theo các phương thức khác (không lấy từ điểm thi):

Tổng số thí sinh xác nhận nhập học trước xét tuyển chung là: 35.147 (năm 2018 khoảng 17.469), các thí sinh này đã được đưa ra khỏi danh sách tham gia xét tuyển đợt I.



Đánh giá của Vụ Giáo dục ĐH cho thấy nhìn chung, mặt bằng điểm trúng tuyển của hầu hết các trường năm nay đều tăng nhẹ so với năm trước. Đánh giá chung, kết quả tuyển sinh 2019 tương đối ổn định như hai năm trước. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh năm nay cũng có 1 số sự khác biệt khá rõ nét.



Đầu tiên, so với những năm trước là điểm trúng tuyển cho thấy có sự phân tầng chất lượng trong cả hệ thống. Cụ thể: bên cạnh một số trường tốp dưới còn lấy dưới 15 điểm thì những trường có chính sách chất lượng tốt và có những lợi thế khác đã lấy tới 26-27 điểm. Các con số này được công khai là những thông tin rất hữu ích cho người học chọn trường, cho người sử dụng lao động chọn sinh viên tốt nghiệp, người lao động chọn nơi làm việc và các đối tác chọn nơi cộng tác…



Kết thúc đợt xét tuyển lần I, số thống kê có khoảng 49% đơn vị tuyển sinh có số trúng tuyển từ đủ chỉ tiêu trở lên; 61% số đơn vị tuyển sinh đạt từ 70% trở lên so với chỉ tiêu. Có 26% tuyển được dưới 50% chỉ tiêu và 7% không có thí sinh trúng tuyển, không tham gia lọc ảo.



Năm nay, bên cạnh việc các trường ĐH sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, thì với tỷ lệ 49% đơn vị tuyển sinh có trúng tuyển đủ và dư so với chỉ tiêu; 61% số đơn vị tuyển sinh đạt từ 70% trở lên so với chỉ tiêu khi kết thúc xét tuyển đợt 1, có thể nói công tác tuyển sinh 2019 đã gần như hoàn tất.



Đặc biệt là điểm trúng tuyển của khối sư phạm đã tăng cùng với mức tăng điểm sàn, trong đó, các trường truyền thống đào tạo sư phạm có mức điểm trúng tuyển cao hơn điểm sàn. Trường ĐH SP Hà Nội, bên cạnh việc có thí sinh huy chương vàng Toán quốc tế đăng ký xét tuyển, còn có 7 ngành lấy điểm trúng tuyển từ 20 điểm, Trường ĐHSP TP HCM có 7 ngành lấy từ 19,5 đến 21 điểm. Đây là mức điểm thấp nhất trúng tuyển và thực tế, hầu hết các em trúng tuyển cao hơn mức này.

Mặt bằng điểm trúng tuyển của các trường đào tạo các ngành sức khoẻ cũng tăng nhẹ và đồng đều hơn so với các năm trước vì năm nay là năm đầu có điểm sàn riêng cho khối sức khoẻ. Mức điểm trúng tuyển của các trường đào tạo y khoa được rút ngắn khoảng cách, còn từ 21 đến 26.75 điểm.



Như vậy, với Quy chế tuyển sinh như năm nay, chúng ta có thể khá yên tâm về chất lượng của đội ngũ quan trọng trong XH là các thầy thuốc và thầy cô giáo.



Một điều đáng mừng khác là không chỉ có khối y dược và khối kinh tế mà năm nay, một số trường kỹ thuật có điểm sàn ở tốp cao nhất như Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 7 ngành lấy từ 24 điểm đến 27,42 điểm.

Điều đó cho thấy các trường kỹ thuật đầu ngành đã cung cấp chương trình chất lượng, phù hợp với bối cảnh của cuộc CMCN 4.0 và nhu cầu của thị trường lao động. Đa số các trường khác, ngay cả những trường còn thiếu nhiều chỉ tiêu cũng giữ mức điểm trúng tuyển không quá thấp…

Nghiêm Huê