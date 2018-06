Hơn 900.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

Thời tiết ba miền các ngày thi THPT Quốc gia 2018

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa lưu ý thời tiết ba miền trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (từ 24-26/6). Theo đó, ở miền Bắc, ngày 24/6 vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngày Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc 29-32 độ C. Tại các tỉnh miền Trung, trong ngày 24/6, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ, trong ngày 24/6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33 độ C, các tỉnh Nam 32-34 độ C.

Phạm Anh

7.000 suất ăn miễn phí phục vụ sĩ tử thi Quốc gia

Sáng 23/6, Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018 diễn ra tại 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Kiên Giang. Các đơn vị đã thành lập được 26 đội hình tình nguyện tại 26 điểm thi với trên 300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Ban Tổ chức đã hỗ trợ 300 áo, nón cho lực luợng tình nguyện viên và 90 triệu đồng cho trên 600 thí sinh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức hỗ trợ 7.000 suất ăn miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi, đảm bảo cho các em có điều kiện tốt nhất để tham dự kỳ thi.

Hòa Hội